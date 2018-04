Total achète 74,33% de Direct Energie pour 1,4 md euros, lancera une offre publique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le géant de l'énergie Total a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue de l'acquisition de 74,33% du capital du fournisseur Direct Energie sur la base d'un prix de 42 euros par action, coupon de 0,35 euro détaché, soit un prix global d'acquisition d'environ 1,4 milliard d'euros.

"Dans le cadre de cet accord et du protocole d'accord de rapprochement signé avec Direct Energie, le conseil d'administration de Direct Energie réuni le 17 avril a approuvé à l'unanimité cette opération et a d'ores et déjà fait part de son intention de recommander aux actionnaires", sous réserve d'une confirmation du caractère équitable de l'offre publique par un expert indépendant, "d'apporter leurs titres à l'offre qui sera déposée", a annoncé Total dans un communiqué.

L'opération sera financée au moyen des fonds disponibles en trésorerie de Total, a expliqué le groupe.

Après cette acquisition, Total "déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers une offre publique obligatoire portant sur les titres de Direct Energie admis aux négociations sur Euronext Paris au même prix par action de 42 euros, faisant ressortir une prime de 30% par rapport au cours de clôture du 17 avril 2018 et une prime de 24% sur la moyenne des trois derniers mois et de 13% sur la moyenne des six derniers mois pondérée par les volumes", selon le communiqué.

"Direct Energie est ainsi valorisée à environ 12,5 fois son EBITDA prévisionnel 2018", a précisé Total.

La réalisation de l'acquisition des blocs d'actions auprès des actionnaires de contrôle de Direct Energie "devrait avoir lieu dans le cours du troisième trimestre et le projet d'offre publique d'acquisition sera déposé immédiatement après cette réalisation", a précisé le groupe.

"Par cette opération, Total poursuit activement son développement dans la génération et la distribution d'électricité et de gaz en France et en Belgique. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du groupe d'intégration sur l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz-électricité et de développement des énergies bas carbone, en ligne avec notre ambition de devenir la major de l'énergie responsable", a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total, cité dans le communiqué.

Par ce rapprochement, Total vise à "devenir un acteur de référence dans la fourniture d'électricité en France et en Belgique", avec un objectif de plus de 6 millions de clients en France et plus de 1 million de clients en Belgique à horizon 2022, a souligné le groupe.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (1)41 27 47 90; (adore@agefi.fr); ed: VLV

