USA: les stocks de brut grimpent, ceux d'essence chutent

Les stocks de pétrole brut ont progressé deux fois plus que prévu aux Etats-Unis la semaine dernière tandis que ceux d'essence et d'autres produits distillés ont fortement reculé, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).

Lors de la semaine achevée le 9 mars, les réserves commerciales de brut ont augmenté de 5 millions de barils pour s'établir à 430,9 millions, alors que les analystes interrogés par l'agence Bloomberg anticipaient une progression de seulement 2,5 millions de baril.

Elles s'inscrivent malgré tout en baisse de 18,4% par rapport à la même époque l'an dernier et restent dans le bas de la fourchette moyenne pour cette période de l'année.

Egalement scrutés puisqu'ils servent de référence à la cotation du pétrole à New York, les stocks de brut WTI du terminal de Cushing (Oklahoma, sud) ont progressé de 300.000 barils à 28,5 millions, repartant ainsi à la hausse après avoir diminué d'environ 20 millions de barils depuis le début de l'année.

Les réserves d'essence ont de leur côté chuté de 6,3 millions de barils, là où les analystes anticipaient un repli de seulement 1,1 million.

Elles sont en recul de 0,6% par rapport à leur niveau d'il y a un an mais se maintiennent dans la partie haute de la fourchette moyenne pour cette période de l'année.

Les stocks d'autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole) ont également fortement régressé, de 4,4 millions de barils, alors qu'une diminution de 1,7 million de barils était prévue.

Ils sont en repli de 15,4% par rapport à leur niveau à la même époque en 2017 et descendent dans la partie basse de la fourchette moyenne pour cette période de l'année.

- Production toujours plus importante -

Cette hausse des réserves de brut et cette baisse des stocks d'essence et d'autres produits distillés n'est a priori pas le fait d'un ralentissement de la cadence des raffineries, qui ont fonctionné à 90% de leurs capacités contre 88% la semaine précédente.

La production de brut, déjà à un niveau inédit, a pour sa part poursuivi sa hausse, les Etats-Unis extrayant en moyenne 10,38 millions de barils par jour (mbj) contre 10,37 mbj la semaine précédente.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a dans son rapport mensuel mercredi de nouveau revu à la hausse sa prévision de production de pétrole pour 2018 aux Etats-Unis, où les réserves de pétrole de schiste abondent.

Les exportations américaines se sont stabilisées, à 1,49 mbj, tandis que les importations ont reculé, à 7,6 mbj contre 8 mbj une semaine auparavant.

Les Etats-Unis ont au total consommé en moyenne 20,4 mbj de produits raffinés au cours des quatre dernières semaines, une progression de 3,2% par rapport à la même période de l'an dernier.

La demande d'essence a augmenté de 2,5% et celle des autres produits distillés, a reculé de 4,2%.

Après avoir fortement oscillé juste après la diffusion du rapport, le prix du pétrole américain s'affichait en baisse vers 15H00 GMT, le baril de WTI pour livraison en avril perdant 11 cents à 60,60 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

