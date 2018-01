Wynn Resorts : La valeur du jour à Wall Street - WYNN RESORTS plonge dans l'enfer du jeu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wynn Resorts cède 2,13% à 165 dollars, pénalisé par le chiffre d’affaires décevant réalisé par les casinotiers de Macao au mois de décembre. Le géant américain des casinos est en effet présent à Macao via sa filiale Wynn Macau. Les revenus réalisés par l’industrie du jeu sur cette île chinoise, baptisée le « Monte-Carlo de l'Orient », ont progressé de 15% le mois dernier à 22,7 milliards de patacas (2,8 milliards de dollars), selon les institutions locales. Les analystes interrogés par Bloomberg tablaient sur une hausse de 20%.Les analystes expliquent cette contreperformance par la déveine des casinos, et par conséquent, par la baraka des gros flambeurs. Quelques joueurs misent énormément, et, quand ils gagnent, ils "font sauter la banque ". Selon les spécialistes, les gains et les pertes de cette élite joueuse risquent de renforcer la volatilité des revenus des casinos de la région au cours des prochains mois.Pour autant, l'exercice 2017 a été fructueux pour les casinotiers de Macao dont les ventes ont progressé pour la première fois depuis trois ans. Elles ont bondi l'an dernier de 19% à 265,7 milliards de patacas (33,13 milliards de dollars), soutenues par l'amélioration de la conjoncture économique mondiale et la fin de la campagne anti-corruption menée par Pékin depuis plusieurs années.Cette campagne, qui a également durement pénalisé le secteur des vins et spiritueux, a conduit les Chinois les plus riches à limiter leurs visites sur l'ancienne enclave portugaise. Mais, heureusement pour les fabricants de cognacs raffinés et les vendeurs d'émotions fortes, l'heure est désormais de nouveau à la détente en Chine.