XBiotech : acquiert un contrat de licence pour l'anticorps Anti-NY-ESO-1ciblant le cancer avancé

L'accord se concentre sur la technologie de fabrication exclusive de XBiotech pour faire progresser l'anticorps anti-NY-ESO-1 12D7

AUSTIN (Texas), le 3 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - XBiotech USA, Inc. (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une licence mondiale exclusive de CT Atlantic AG (CTA), société de biotechnologie suisse. Selon les conditions générales du contrat de licence, XBiotech utilisera sa technologie de fabrication exclusive pour faire progresser le développement de l'anticorps monoclonal True Human(TM) anti-NY-ESO-1, le 12D7. En conséquence, XBiotech va à présent commencer à établir la capacité de production pour permettre le développement clinique du 12D7.

L'anticorps 12D7 cible le NY-ESO-1, une protéine liée au cancer que l'on trouve souvent dans de nombreux types de tumeurs agressives. L'utilisation thérapeutique du 12D7 offre la possibilité de cibler les tumeurs avancées en activant l'immunité cellulaire ou les réponses immunitaires dirigées sur les anticorps contre les tumeurs. Une thérapie 12D7 peut être associée à d'autres thérapies qui déclenchent le système immu< nitaire pour produire des réponses anticancéreuses.

John Simard, Président-directeur général de XBiotech, commente : « L'anticorps 12D7 a été isolé à partir d'une réponse immunitaire humaine contre le cancer et s'inscrit donc parfaitement dans notre flux d'anticorps humains. Le 12D7 offre le potentiel d'être utilisé comme thérapie avec des effets secondaires minimes - et en toute sécurité en association avec d'autres agents, y compris les inhibiteurs de point de contrôle - pour aider à diriger la réponse immunitaire d'un patient contre son cancer ».

Simard ajoute : « Bien que le NY-ESO-1 ait fait l'objet d'une énorme étude scientifique, indiquant son association avec les tumeurs et l'immunité antitumorale, l'anticorps 12D7 n'a pas encore été évalué dans des essais cliniques. Le 12D7 est un bon exemple de la façon dont notre technologie de fabrication unique peut être utilisée pour faire progresser des candidats prometteurs découverts ailleurs ».

Le professeur Alex Knuth, M.D., membre du Conseil d'administration de CTA, Directeur médical et Directeur général du National Center for Cancer Care and Research (NCCCR) mais aussi Président des services de cancérologie de Hamad Medical Corporation, a déclaré : « Je suis ravi d'apporter cet anticorps True Human NY-ESO-1 en clinique avec les technologies avancées et les conseils d'experts de XBiotech. Le NY-ESO-1 est l'antigène du cancer humain le plus immunogène connu à ce jour. L'anticorps 12D7 provient d'un patient atteint de mélanome avec une évolution de la maladie remarquablement favorable malgré une métastase avancée. L'immunité du NY-ESO-1 semble prédire une meilleure réponse aux interventions de point de contrôle immunitaire et l'anticorps 12D7 s'est avéré soutenir les traitements conventionnels comme la chimiothérapie avec de meilleurs résultats dans des modèles animaux ; en association avec la radiothérapie, le 12D7 peut également amplifier les réponses immunitaires contre les cellules cancéreuses ».

À propos de l'anticorps 12D7

Les travaux des laboratoires du Dr Alexander Knuth et du Dr Steve Rosenberg ont montré précédemment que l'immunité cellulaire contre le NY-ESO-1 peut être activée chez les patients cancéreux. L'anticorps 12D7 devrait cibler directement l'antigène NY-ESO-1, ainsi que contribuer à orienter la réponse immunitaire cellulaire du patient contre les tumeurs porteuses de NY-ESO-1. Le 12D7 est le premier anticorps monoclonal True Human ciblant NY-ESO-1.

Le NY-ESO-1 a été découvert par des chercheurs du Ludwig Institute for Cancer Research et du Weill Medical College of Cornell University à New York Fait intéressant, le NY-ESO-1 est codé par le chromosome sexuel X, et est déréglementé mais aussi exprimé dans un certain nombre de formes de cancer. La fonction du NY-ESO-1 n'est pas encore entièrement comprise, mais peut être impliquée dans la division cellulaire dans le cancer. Par conséquent, l'expression de NY-ESO-1 est retrouvée dans un large éventail de tumeurs métastatiques, incluant environ 33 % de tous les cancers : vessie, oesophage, intestin, foie, poumon, ovaires, prostate et peau.

L'immunité des anticorps naturels contre le NY-ESO-1 est souvent observée chez les patients cancéreux, mais absente chez les individus sains. On pense que l'anticorps naturel 12D7 est capable d'initier des réponses immunitaires cellulaires, un mécanisme de lutte contre les maladies qui est maintenant largement mobilisé pour combattre le cancer grâce à l'utilisation d'inhibiteurs de point de contrôle.

La cible de l'anticorps 12D7, le NY-ESO-1, est communément retrouvée dans les malignités de haut grade. L'utilisation thérapeutique du 12D7 peut donc offrir le potentiel de cibler ces tumeurs agressives en partie, en activant l'immunité cellulaire ou des réponses immunitaires dirigées vers les anticorps contre le site des tumeurs. La thérapie par anticorps anti-NY-ESO-1 peut être associée à d'autres traitements qui réduisent la suppression immunitaire. En particulier, ces associations thérapeutiques offrent l'espoir que le 12D7 pourrait être une approche révolutionnaire pour libérer l'immunité anti-cancer contre de nombreuses formes de cancer.

À propos des anticorps thérapeutiques True Human(TM)

Contrairement aux traitements par anticorps des générations précédentes, les anticorps True Human(TM) de XBiotech sont dérivés sans modification, de personnes qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. Avec la découverte et des programmes cliniques à travers de multiples domaines thérapeutiques, les anticorps True Human de XBiotech ont le potentiel d'exploiter l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une augmentation de la sécurité, de l'efficacité et de la tolérance.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société internationale de biosciences entièrement intégrée, qui fait figure de pionnière dans la découverte, le développement et la mise sur le marché d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human(TM). XBiotech s'attache actuellement à faire avancer un important flux de thérapies par anticorps visant à dépasser les normes de soins en oncologie, dans les maladies inflammatoires et les pathologies infectieuses. Ayant son siège à Austin, au Texas, XBiotech gère également le développement de technologies de fabrication biotechniques innovantes conçues pour produire, de manière plus rapide, plus rentable et plus souple, de nouvelles thérapies dont les patients ont un besoin urgent dans le monde entier. Pour de plus amples informations, consulter le site www.xbiotech.com.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, notamment des déclarations relatives aux opinions et attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible de repérer un énoncé prospectif du fait de l'emploi de termes tels que « peut », « pourra », « devrait », « pourrait », « prévoir », « tabler sur », « envisager », « s'attendre à », « penser », « estimer », « prédire », « projeter », « avoir l'intention » ou « continuer » ou la forme négative de ces termes et d'autres termes similaires, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces termes identificateurs. Ces énoncés prospectifs sont sujets aux risques et incertitudes inhérents aux prévisions de résultats et d'états futurs qui peuvent conduire à ce que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux prévus dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes sont assujettis aux informations exposées à la section « Facteurs de risque » de certains rapports que la Société a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures, et nos résultats d'exploitation réels, notre situation financière et notre liquidité ainsi que l'évolution du secteur dans lequel nous menons nos activités peuvent différer considérablement des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de ce dernier. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour lesdits énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

