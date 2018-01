XBiotech : annonce la présentation des données de l'étude de Phase 2 évaluant MABp1 pour le traitement de l'hidrosadénite (Hidradenitis Suppurativa)

Les données présentées lors de la 7e Conférence de l'European Hidradenitis Suppurativa Foundation (EHSF) donnent des résultats qui corroborent les résultats HiSCR avec le score iHS4 comme mesure d'efficacité

AUSTIN, Texas, le 26 janvier 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd'hui une analyse supplémentaire des données de son étude de Phase 2 évaluant l'anticorps True Human(TM) de XBiotech, MABp1, comme traitement de l'hidrosadénite (Hidradenitis Suppurativa - HS). L'étude a réalisé son critère d'évaluation principal, montrant un bénéfice thérapeutique significatif en utilisant le résultat HiSCR, qui est la méthode utilisée dans le développement de la seule thérapie actuellement approuvée pour le traitement de la HS. Cependant, d'autres méthodes d'évaluation de la gravité de la maladie et de la réponse au traitement ont été proposées. Le système de notation iHS4 a récemment été proposé comme une nouvelle mesure de la gravité de la maladie HS1, mais son utilité en tant que mesure clinique n'a pas été étudiée de manière approfondie. Les chercheurs ont utilisé les données de l'étude de Phase 2 pour évaluer la méthode de notation iHS4 afin de voir comment elle met en corrélation les résultats de l'HiSCR.

Ces résultats seront présentés lors de la Conférence de l'European Hidradenitis Suppurativa Foundation (EHSF) qui se tiendra à Rotterdam, aux Pays-Bas, du 7 au 9 février. La présentation par affiche intitulée « Validation of the iHS4 Score as an Outcome Measure for Hidradenitis Suppurativa (HS): Application in Treatment with MABp1 Targeting Interleukin-1alpha » aura lieu le 8 février 2018 à 10 h 00.

Les données présentées sont donc une analyse rétrospective utilisant le score iHS4 pour l'ensemble des 20 patients qui ont été randomisés pour recevoir un traitement par placebo ou MABp1 dans l'étude de Phase 2 en double aveugle. Une diminution d'au moins 30 % du score iHS4 par rapport à la valeur initiale à la semaine 12 était associée à une sensibilité de 100 % pour le score HiSCR positif (mesure d'efficacité utilisée dans l'étude de phase 2). Ce changement a été observé respectivement chez un patient (10 %) et quatre patients (40 %), affectés au placebo et MABp1 (p = 0,046).

Theodora Kanni, M.D., Ph.D., à l'Hôpital universitaire Attikon à Athènes, en Grèce, où l'étude a été menée, commente : « Nous trouvons ces résultats intrigants car nous estimons que la tendance constante des scores iHS4 et HiSCR pour les données de la Phase 2 démontrent sa précision dans la mesure des résultats chez les patients HS. Nous nous réjouissons de l'utilisation future de cette notation comme mesure supplémentaire d'efficacité dans la clinique ». Le Professeur Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, M.D., Ph.D., qui était Chercheur principal et Co-coordinateur de l'étude, ajoute également : « La diminution du score iHS4 chez les patients traités avec MABp1 est une preuve supplémentaire de son efficacité dans la HS ».

Les résultats de l'étude de Phase 2 ont été récemment publiés dans le Journal of Investigative Dermatology, signalant que l'étude a atteint son objectif principal et démontré une amélioration significative chez les patients souffrant d'hidrosadénite traités avec MABp1 par comparaison au contrôle après 12 semaines de traitement (taux de réponse de 60 % vs 10 %, respectivement [p = 0,035]). L'étude de 20 patients en double aveugle contrôlée par placebo a été conçue pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de MABp1, l'anticorps True Human de la Société ciblant l'interleukine-1 alpha (IL-1A) chez les patients HS non admissibles au traitement anti-TNF. Les patients ont été randomisés 1 : 1 pour recevoir MABp1 ou le placebo toutes les 2 semaines pendant 12 semaines. Les patients de l'étude ont subi une évaluation primaire de l'efficacité en utilisant les scores de la Réponse clinique à l'hidrosadénite (Hidradenitis Suppurativa Clinical Response - HiSCR) à 12 semaines, poursuivie par une phase de suivi pour évaluer le temps de rechute après 12 semaines supplémentaires sans traitement. Les mesures d'efficacité ont inclus l'évaluation des scores HiSCR, une méthode validée pour l'évaluation de l'efficacité chez les patients HS, ainsi que l'évaluation de la qualité de vie et l'évaluation échographique.

