XBiotech : annonce les prochaines études cliniques de Phase 2 en dermatologie

XBiotech lancera deux études cliniques de Phase 2 pour étudier l'administration sous-cutanée du MABp1 pour le traitement de l'hidrosadénite suppurée et de la dermatite atopique

AUSTIN (Texas), le 16 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait évaluer une nouvelle formulation sous-cutanée de l'anticorps monoclonal True Human(TM) de la Société, le MABp1, dans deux études d'escalade de dose distinctes de Phase 2 en ouvert, chez les patients atteints de dermatite atopique (« Atopic Dermatitis » - AD) de modérée à sévère et d'hidrosadénite suppurée (« Hidradenitis Suppurativa » - HS). La Société est en train de mener les derniers préparatifs pour le lancement de l'étude, y compris le lancement du premier site clinique prévu plus tard ce mois-ci.

Francisco Kerdel, M.D., fondateur des Florida Academic Dermatology Centers et Président de l'étude sur la dermatite atopique, commente : « L'anticorps ciblant l'interleukine-1 alpha représente potentiellement une nouvelle ère dans la prise en charge des troubles cutanés inflammatoires. Le MABp1 est le premier du genre à être isolé d'une réponse immunorégulatrice humaine qui bloque l'inflammation. De nouvelles thérapies sont nécessaires, et nous sommes pleins d'enthousiasme à propos du potentiel du MABp1 dans la clinique ».

Alice Gottlieb, M.D., Ph.D., Professeur en dermatologie au New York Medical College et Présidente de l'étude sur l'hidrosadénite suppurée, commente : « Nous avons besoin de nouvelles cibles thérapeutiques pour l'hidrosadénite suppurée (HS). Le développement de l'adalimumab, un antagoniste du TNF, pour la HS a représenté une avancée majeure ; cependant, les patients ont encore des réponses inadéquates. Le ciblage de l'IL-1 alpha avec l'anticorps monoclonal MABp1 pourrait fournir des réponses cliniques plus complètes et offrir un nouvel espoir pour les patients souffrant d'HS ».

Le MABp1 est un anticorps humain qui cible et neutralise l'IL-1 alpha (IL-1a), une cytokine inflammatoire qui joue un rôle clé dans la physiopathologie d'un large éventail de troubles cutanés inflammatoires1. Trois études de phase II commanditées par XBiotech ont été effectuées dans des indications dermatologiques (acné, psoriasis, pyoderma gangrenosum) ainsi qu'une étude commanditée par un chercheur dans l'hidrosadénite suppurée. Dans ces études, le MABp1 a été bien toléré et a montré de bonnes réponses thérapeutiques2,3,4. Il est prévu d'étudier la posologie de la nouvelle formulation sous-cutanée de MABp1 de la Société dans des schémas posologiques en ouvert de 4 semaines et 12 semaines pour l'AD et l'HS. Ces résultats établiront la base pour d'autres études randomisées avec la formulation sous-cutanée.

L'étude HS

L'étude multicentrique de phase 2, en ouvert et à escalade de dose, consistera en deux cohortes de doses de MABp1 chez des patients atteints d'HS de modérée à sévère. Les patients participant à l'étude n'auront reçu aucune thérapie biologique antérieure approuvée pour le traitement de l'HS. Dix patients recevront un total de 12 injections sous-cutanées hebdomadaires de 200 mg de MABp1. Après une évaluation de l'innocuité chez les patients de la première cohorte de dose, dix patients recevront 12 injections sous-cutanées hebdomadaires de 400 mg de MABp1. Les patients seront suivis pendant 12 semaines pour permettre l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité préliminaire. Diverses mesures d'efficacité seront évaluées, notamment : réponse clinique à l'hidradénite suppurée (« Hidradenitis Suppurativa Clinical Response » - HiSCR) du début à la 12e semaine, changements dans les résultats déclarés par les patients entre le début et la 12e semaine, incluant l'indice de qualité de vie en dermatologie (« Dermatology Life Quality Index » - DLQI), l'Échelle visuelle analogue (« Visual Analog Scale » - VAS) et la VAS pour la douleur, l'évaluation du PGA (« Physician's Global Assessment »), le score de gravité de la maladie « Disease Severity Score » et le score Sartorius modifié à la semaine 12, ainsi que la variation du nombre de lésions inflammatoires.

L'étude AD

L'étude multicentrique de phase 2, en ouvert et à escalade de dose, consistera en deux cohortes de doses de MABp1 chez des patients atteints d'AD de modérée à sévère. Dix patients recevront un total de 4 injections sous-cutanées hebdomadaires de 200 mg de MABp1. Après une évaluation de l'innocuité chez les patients de la première cohorte de dose, dix patients recevront 4 injections sous-cutanées hebdomadaires de 400 mg de MABp1. Les patients seront suivis pendant 6 semaines pour permettre l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité préliminaire. Diverses mesures d'efficacité seront évaluées, notamment l'« Eczema Area and Severity Index Score » - EASI), le « Dermatology Life Quality Index » - DLQI), la « Patient Oriented Eczema Measure » - POEM) et le « SCORing Atopic Dermatitis » - SCORAD), une mesure de la gravité de la maladie dans l'AD.

À propos de l'hidrosadénite suppurée

L'hydrosadénite suppurée (HS) est un trouble chronique inflammatoire de la peau affectant les zones riches en glandes apocrines. Les nodules apparaissent dans les zones affectées et se gonflent progressivement avec une rupture spontanée et une libération de pus. Ce processus se produit à plusieurs reprises, conduisant à la formation de fistules profondes et d'abcès dermiques douloureux5,6. L'HS est souvent dévastatrice pour les patients, ayant un impact significatif sur la qualité de vie7. Le DQLI (« Dermatology Quality Life Index ») pour l'HS est de 8,9, supérieur à tout autre trouble de la peau8. Les traitements traditionnels comprennent des antibiotiques, des anti-androgènes et la chirurgie. La prévalence mondiale de l'HS est estimée chez 4 % de la population2.

À propos de la dermatite atopique

La dermatite atopique (AD) est une maladie cutanée inflammatoire affectant jusqu'à 20 % de la population dans les sociétés industrielles occidentales. L'eczéma chronique dans l'AD et le prurit associé peuvent être une cause importante de morbidité et avoir un impact sur la qualité de vie. La pathogenèse de la maladie est complexe, mais converge finalement vers un processus inflammatoire pathologique qui perturbe la fonction de barrière protectrice de la peau. Les kératinocytes constituent un important réservoir d'IL-1a et peuvent être une source clé de stimulus inflammatoire dans l'AD. L'IL-1a est présente sur les leucocytes, où son rôle dans le trafic et l'infiltration des leucocytes peut représenter une étape clé dans l'inflammation chronique de l'AD. L'IL-1a est un inducteur clé de l'activité des métalloprotéinases matricielles qui pourrait être directement impliqué dans la dégradation de la barrière épithéliale dans l'AD9. La perte de régulation de l'IL-1 entraîne une inflammation systémique avec une atteinte cutanée importante10.

À propos des anticorps thérapeutiques True Human(TM)

Contrairement aux traitements par anticorps des générations précédentes, les anticorps True Human(TM) de XBiotech sont dérivés sans modification, de personnes qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. Avec la découverte et des programmes cliniques à travers de multiples domaines thérapeutiques, les anticorps True Human de XBiotech ont le potentiel d'exploiter l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une augmentation de la sécurité, de l'efficacité et de la tolérance.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société internationale de biosciences entièrement intégrée, qui fait figure de pionnière dans la découverte, le développement et la mise sur le marché d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human(TM). XBiotech s'attache actuellement à faire avancer un important flux de thérapies par anticorps visant à dépasser les normes de soins en oncologie, dans les maladies inflammatoires et les pathologies infectieuses. Ayant son siège à Austin, au Texas, XBiotech gère également le développement de technologies de fabrication biotechniques innovantes conçues pour produire, de manière plus rapide, plus rentable et plus souple, de nouvelles thérapies dont les patients ont un besoin urgent dans le monde entier. Pour de plus amples informations, consulter le site www.xbiotech.com.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, notamment des déclarations relatives aux opinions et attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible de repérer un énoncé prospectif du fait de l'emploi de termes tels que « peut », « pourra », « devrait », « pourrait », « prévoir », « tabler sur », « envisager », « s'attendre à », « penser », « estimer », « prédire », « projeter », « avoir l'intention » ou « continuer » ou la forme négative de ces termes et d'autres termes similaires, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces termes identificateurs. Ces énoncés prospectifs sont sujets aux risques et incertitudes inhérents aux prévisions de résultats et d'états futurs qui peuvent conduire à ce que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux prévus dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes sont assujettis aux informations exposées à la section « Facteurs de risque » de certains rapports que la Société a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures, et nos résultats d'exploitation réels, notre situation financière et notre liquidité ainsi que le développement du secteur dans lequel nous menons nos activités peuvent différer considérablement des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de ce dernier. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour lesdits énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

Contact

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930

1 Bou-Dargham MJ et al. The Role of Interleukin-1 in Inflammatory and Malignant Human Skin Diseases and the Rationale for Targeting Interleukin-1 Alpha. Med Res Rev. 2017 Jan;37(1):180-216.

2 Kanni T et al. MABp1 Targeting Interleukin-1Alpha for Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa not Eligible for Adalimumab: A Randomized Study. J Invest Dermatol. 2017 Nov 9.

3 Coleman KM et al. Open-Label Trial of MABp1, a True Human Monoclonal Antibody Targeting Interleukin 1a, for the Treatment of Psoriasis. JAMA Dermatol. 2015 May;151(5):555-6.

4 Carrasco D et al. An Open Label, Phase 2 Study of MABp1 Monotherapy for the Treatment of Acne Vulgaris and Psychiatric Comorbidity. J Drugs Dermatol. 2015 Jun;14(6):560-4.

5 Revuz J. Hidradenitis suppurativa. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23: 985-998.

6 Alikhan A, Lynch PJ, Eisen DB. Hidradenitis suppurativa: a comprehensive review. J Am Acad Dermatol. 2009 Apr;60(4):539-61; quiz 562-3. doi: 10.1016/j.jaad.2008.11.911.

7 Vasquez BG, Alikhan A, Weaver, AL, et al. Incidence of hidradenitis suppurativa and associated factors: a population-based study of Olmsted County, Minnesota. J Invest Dermatol. 2013 Jan;133(1):97-103. doi: 10.1038/jid.2012.255. Epub 2012 Aug 30.

8 Révuz JE, Canoui-Poitrine F, Wolkenstein P, et al. Prevalence and factors associated with hidradenitis suppurativa: results from two case-control studies. J Am Acad Dermatol 2008; 59: 695-701.

9 Han et al. Interleukin-1alpha-induced proteolytic activation of metalloproteinase-9 by human skin. Surgery. 2005 Nov;138(5):932-9.

10 Askentijevich et al. An autoinflammatory disease with deficiency of the interleukin-1-receptor antagonist. N Engl J Med. 2009 Jun 4;360(23):2426-37.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: XBiotech, Inc via Globenewswire