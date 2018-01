XBiotech : publie les résultats dans PLOS ONE pour son anticorps True Human 514G3 ciblant S. aureus

Le rapport documente la capacité du 514G3 à protéger les souris contre les infections bactériennes à S. aureus mortelles

AUSTIN, Texas, le 25 janvier 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd'hui la publication de l'article « A Natural Human Monoclonal Antibody Targeting Staphylococcus Protein A Protects Against Staphylococcus aureus (S. aureus) Bacteremia » dans le journal PLOS ONE. L'article fait état de la recherche sur l'anticorps monoclonal thérapeutique 514G3 de la Société et de sa capacité à neutraliser un mécanisme clé d'évasion immunitaire de S. aureus impliqué dans l'établissement d'infections graves, voire mortelles. L'anticorps 514G3 était un anticorps naturel dérivé d'un individu sain avec une immunité hautement ciblée contre S. aureus capable de neutraliser toutes les souches de la bactérie, y compris une forme résistante aux médicaments, connue sous le nom MRSA.

« L'émergence continue de souches multirésistantes de S. aureus ainsi que le vieillissement accru et les populations immunodéprimées, engendre la nécessité de trouver de nouvelles solutions face à cette infection mortelle » commente le Docteur Sushma Shivaswamy, Ph.D., Conseillère scientifique en chef de XBiotech. Elle a ajouté : « La présente étude confirme le mécanisme d'action du 514G3 et sa capacité à neutraliser et tuer les bactéries de manière indépendante des souches ».

La Société a déjà annoncé les premiers résultats d'une étude clinique de phase I/II qui a rapporté une réduction des effets indésirables et une diminution de la durée d'hospitalisation associées à la thérapie 514G3, même avec des patients traités par 514G3 tendant à être plus malades que ceux recevant un placebo. La FDA américaine a reconnu le potentiel de ce traitement, le désignant comme programme de développement Fast Track.

À propos des anticorps thérapeutiques True Human(TM)

Les anticorps True Human(TM) de XBiotech sont dérivés sans modification, de personnes possédant une immunité naturelle contre certaines maladies. Avec la découverte et des programmes cliniques à travers de multiples domaines thérapeutiques, les anticorps True Human de XBiotech ont le potentiel d'exploiter l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une augmentation de la sécurité, de l'efficacité et de la tolérance.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société internationale de biosciences entièrement intégrée, qui fait figure de pionnière dans la découverte, le développement et la mise sur le marché d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human(TM). XBiotech s'attache actuellement à faire avancer un important flux de thérapies par anticorps visant à dépasser les normes de soins en oncologie, dans les maladies inflammatoires et les pathologies infectieuses. Ayant son siège à Austin, au Texas, XBiotech gère également le développement de technologies de fabrication biotechniques innovantes conçues pour produire, de manière plus rapide, plus rentable et plus souple, de nouvelles thérapies dont les patients ont un besoin urgent dans le monde entier. Pour de plus amples informations, consulter le site www.xbiotech.com.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, notamment des déclarations relatives aux opinions et attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible de repérer un énoncé prospectif du fait de l'emploi de termes tels que « peut », « pourra », « devrait », « pourrait », « prévoir », « tabler sur », « envisager », « s'attendre à », « penser », « estimer », « prédire », « projeter », « avoir l'intention » ou « continuer » ou la forme négative de ces termes et d'autres termes similaires, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces termes identificateurs. Ces énoncés prospectifs sont sujets aux risques et incertitudes inhérents aux prévisions de résultats et d'états futurs qui peuvent conduire à ce que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux prévus dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes sont assujettis aux informations exposées à la section « Facteurs de risque » de certains rapports que la Société a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures, et nos résultats d'exploitation réels, notre situation financière et notre liquidité ainsi que le développement du secteur dans lequel nous menons nos activités peuvent différer considérablement des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de ce dernier. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour lesdits énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

Contact

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930

