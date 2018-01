Xerox : bat le consensus au 4e trimestre

31/01/2018 | 14:53

Xerox publie un BPA ajusté en croissance de 4% à 1,04 dollar au titre des trois derniers mois de 2017, dépassant ainsi de huit cents l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en hausse de 0,2 point à 14,4%.



Le spécialiste du traitement des documents a réalisé un chiffre d'affaires quasiment stable (-0,5%) à 2,7 milliards de dollars (-2% à taux de changes constants), malgré des ventes d'équipements en progression de 4,3% (+1,5% à taux de changes constants).



Par ailleurs Xerox annonce un accord avec Fujifilm pour une fusion entre Xerox et leur coentreprise Fuji Xerox, ce qui 'donnera naissance à un leader des technologies d'impression innovantes et des solutions de travail intelligentes'.



