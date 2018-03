Xilam Animation : dévoile une fois de plus des résultats en forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Xilam a vu son bénéfice net bondir de 86% en 2017 pour atteindre 5,94 millions d'euros. Le résultat opérationnel du studio d'animation a augmenté de 77% à 7,63 millions, représentant 31,3% (+4,2 points) de son chiffre d'affaires déjà publié de 24,39 millions d'euros. Le groupe précise que le résultat opérationnel publié intègre l’impact des deux plans d’attribution gratuites d’actions mis en place en 2016 et en 2017, dont une quote-part a été provisionnée dans les charges opérationnelles de l’exercice.Retraité de l'impact comptable de la charge liée à ces deux plans d'actions et aux charges sociales afférentes, le résultat opérationnel de l'exercice aurait été de 8,663 millions d'euros, soit un niveau de rentabilité de 35,5% rapporté au chiffre d'affaires de l'année.Xilam confirme son objectif de livrer 70 demi-heures en 2018 et ainsi de confirmer la bonne orientation de son activité. Les quatre studios de Xilam (Paris, Lyon, Angoulême et Ho-chi-Minh) sont désormais parfaitement opérationnels pour mener à bien cette mission.D'autres projets, nés dans les studios de Xilam, seront mis en production au cours de l'année 2018. C'est notamment le cas des Fabuleuses aventures du prince Moka, et de Petit Méchant Loup, deux créations originales, qui offriront à Xilam de nouvelles perspectives de croissance dans les années à venir.Xilam poursuit également sa stratégie de développement des recettes du catalogue avec des revenus issus du merchandising en s'appuyant sur la mise en place d'un réseau d'agent couvrant 75% du monde.