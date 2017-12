Xilam Animation : fait un carton en Bourse

La société française de production de séries d’animation voit son titre s’envoler en Bourse.

Intégré à Gaumont en 1990, Marc du Pontavice connait de nombreux succès avec des dessins animés tels que Les Zinzins de l’espace » et Oggy et les Cafards. En 1999, Xilam rachète à Gaumont les productions en cours ainsi que les actifs de Gaumont multimédia.

Le premier long métrage d’animation est lancé en 2003. Il s’agit de Kaena La Prophétie, réalisé en images de synthèse.

De nouveaux studios sont ensuite ouverts à Villeurbanne et Angoulême. Paprika, Magic, Oggy et les Cafards sont quelques-unes des séries alors produites.

Aujourd’hui Xilam a une vingtaine de titres en catalogue et en rajoute tous les ans.

Marc de Pontavice entend vouloir garder son indépendance et prévoit même de faire des acquisitions en Europe. Il a procédé pour cela à une levée de fonds cet été.

De nouveaux débouchés avec Netflix et Amazon contribuent à la croissance de la société et en produisant lui-même ses programmes, Marc du Pontavice n’est pas contraint de céder les droits mondiaux aux nouveaux géants du streaming.

Fort de ses succès, Xilam est en position de force avec les diffuseurs qui essaient de financer en amont les dessins animés.

La croissance sera au rendez-vous car Xilam prévoit de passer ses volumes de production de séries longues de 60 demi-heures cette année à 100 en 2020, avec des frais fixes quasi-constants.

Parallèlement, la société s’est lancée dans le préscolaire avec Paprika ce qui augmentera les produits dérivés qui représenteront 10% du chiffre d’affaires en 2020.

La société Xilam Animation est cotée à la Bourse de Paris et le titre vaut 40,71 euros au 22 décembre. Su 1 an, l’action a crû de +369,55% et de +1 610,50% sur 5 ans.