Xior Student Housing : Placement réussi de 517.628 actions Xior

28 mars 2018 - 11h30 (CET)

Informations réglementées - informations priviligiées

Xior a été informée du fait que le placement privé d'un paquet de 517.628 actions émises ce matin dans le cadre de l'apport en nature (indirect) du sol et des constructions existantes du projet à Enschede a réussi.

Les 517.62 actions sont placées par ING Belgique SA et Degroof Petercam SA auprès d'une large base d'investisseurs belges et internationaux au prix de 35,50 euros par action, ce qui représente une réduction de ca. 3% par rapport au cours de clôture d'hier, 27 mars 2018, corrigé pour le détachement de coupon 5. La négociation de l'action Xior sur Euronext Brussels a été suspendue depuis ce matin suite à ce placement privé et reprendra le plus rapidement possible après la publication du présent communiqué de presse.

