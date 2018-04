Informations réglementées - Informations privilégiées

Xior Student Housing fait l'acquisition d'un site de 247 unités à Amsterdam Valeur d'investissement totale d'environ 47 millions d'euros Anvers, Belgique - 26 avril 2018 - Xior Student Housing SA, la BE-REIT spécialisée dans le logement d'étudiants en Belgique et aux Pays-Bas, annonce l'acquisition d'un site de trois bâtiments flambant neufs, pour un total de 247 unités, à Amsterdam. La transaction représente une valeur d'investissement d'environ 47 millions d'euros. Xior renforce ainsi sa présence dans la plus grande ville estudiantine des Pays-Bas. Xior a finalisé avec succès l'acquisition d'un site à trois tours situé Naritaweg/Barajasweg, dans la capitale néerlandaise d'Amsterdam. Les bâtiments ont été livrés en 2018 et représentent en tout un total de 247 unités allant de 23 m² à 52 m², et disposent de 94 places de parking. Le site se trouve à proximité des transports publics, et s'appréciera en raison de divers projets de réaménagement qui prévoient en outre suffisamment d'espaces verts. Les deux tiers des bâtiments, qui proposent une combinaison de logements pour étudiants et pour jeunes starters, sont déjà loués. Le vendeur procure en outre une garantie locative à Xior pour une période de 12 mois. Ainsi, Xior renforce sa position et devient opérationnel dans la plus grande ville estudiantine des Pays-Bas, où le besoin en logements de qualité (pour étudiants) reste élevé. L'acquisition de ces immeubles (donnés en emphytéose continue) s'est faite par le biais d'un rachat de 100 % des actions des sociétés immobilières concernées. Le prix des actions des sociétés est basé sur la valeur d'investissement des biens immobiliers détenus par la société concernée, en fonction des valeurs locatives. La valeur d'investissement totale de l'immobilier sous-jacent s'élève à environ 47 millions d'euros1, pour un rendement initial envisagé d'environ 5,6 %. Xior a déjà collaboré avec le promoteur de ce projet à Delft, Breda et La Haye. Christian Teunissen, CEO de Xior : « Cette acquisition ajoute trois immeubles flambant neufs à notre portefeuille, qui contribuent de surcroît immédiatement au résultat. Ainsi, Xior devient en outre opérationnel dans la plus grande ville estudiantine des Pays-Bas. En d'autres termes, cette acquisition s'inscrit parfaitement dans le cadre du développement de la croissance et des activités opérationnelles de Xior. » 1 Ce qui est conforme aux estimations de l'expert immobilier indépendant.

Informations réglementées - Informations privilégiées

Pour plus d'informations sur cette transaction, vous pouvez prendre contact avec : Pour plus d'informations sur la location des chambres d'étudiants, vous pouvez contacter : Xior Student Housing T +31 88 - 6000 180 | Eamsterdam@xior.nl À propos de Xior Student Housing Xior Student Housing SA est la première SIR publique belge spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique et aux Pays-Bas. Dans cette catégorie, Xior Student Housing propose une grande diversité d'immeubles, allant de chambres avec espaces communs à des studios entièrement équipés, en passant par des chambres avec sanitaires privatifs. En sa qualité de propriétaire et d'exploitant, Xior Student Housing se constitue depuis 2007 un portefeuille de logements qualitatifs et fiables qu'elle destine aux étudiants à la recherche d'un endroit idéal pour étudier, habiter et vivre. Une chambre d'étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui. Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Au 31 décembre 2017, Xior Student Housing détient un portefeuille immobilier d'une valeur d'environ 489 millions d'euros. Vous trouverez plus d'informations sur www.xior.be. Xior Student Housing SA, SIR publique de droit belge (BE-REIT) Mechelsesteenweg 34, boîte 108, 2018 Anvers BE 0547.972.794 (RPM Anvers, section Anvers)

Xior Student Housing SA Christian Teunissen, CEO Mechelsesteenweg 34, boîte 108 Frederik Snauwaert, CFO 2018 Anvers Arne Hermans, CIO www.xior.beI info@xior.be T +32 3 257 04 89

Informations réglementées - Informations privilégiées