XL : Axa en discussions avancées pour acheter XL Group

Un accord pourrait être annoncé dans les jours à venir, ajoute Bloomberg, qui cite des sources familières du dossier.

Personne n'était joignable dans l'immédiat à Axa pour un commentaire.

En novembre, l'assureur français avait annoncé son intention de réduire son périmètre d'acquisition à 16 pays clefs.

Axa avait ainsi cité dix marchés développés, comme l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie et les Etats-Unis, et six marchés émergents - le Brésil, la Chine, l'Indonésie, le Mexique, les Philippines et la Thaïlande.

L'ensemble de ces pays représentent près de 90% des profits du groupe français.

(Dominique Vidalon, version française Emmanuel Jarry)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AXA -2.87% 25.05 1.27%