XL : Resume de l'actualite a 11H00 GMT (04/03)

BERLIN - Les adhérents du Parti social-démocrate (SPD) ont approuvé à 66% aujourd'hui l'accord de coalition avec le bloc conservateur d'Angela Merkel (CDU-CSU), a annoncé le parti lors d'une conférence de presse.

Plus de cinq mois après les élections fédérales du 24 septembre, cela ouvre la voie à une nouvelle "große Koalition" (grande coalition), formule déjà éprouvée en 2005-2009 puis 2013-2017, et devrait permettre à Angela Merkel d'entamer un quatrième mandat à la tête du gouvernement.

La chancelière allemande s'est réjouie dimanche de travailler à nouveau avec les sociaux-démocrates.

"Je félicite le SPD pour ce résultat clair et je me réjouis de continuer à travailler ensemble pour le bien du pays", écrit l'Union chrétienne-démocrate (CDU) sur Twitter, qui cite Angela Merkel.

---

ROME - Les Italiens votent aujourd'hui pour renouveler leur Parlement, un scrutin à l'issue incertaine et qui ne devrait permettre à aucun parti d'obtenir à lui seul une majorité nette pour gouverner.

Au terme d'une campagne marquée par les thèmes du chômage élevé et de l'immigration, l'alliance de droite formée par Forza Italia de l'ancien président du Conseil Silvio Berlusconi, le petit parti libéral Noi con l'Italia (Nous avec l'Italie) et les partis d'extrême droite de la Ligue du Nord de Matteo Salvini et de Fratelli d'Italia (Frères d'Italie), devrait obtenir la majorité des sièges mais sans doute pas la majorité absolue, selon les derniers sondages publiés.

La formation anti-système, le Mouvement Cinq Etoiles (M5S), a le vent en poupe et devrait ressortir comme le parti obtenant à lui seul le plus de sièges. Le M5S profite du mécontentement au sujet de la corruption et d'un sentiment de paupérisation.

Le Parti démocrate (PD, centre gauche) au pouvoir devrait arriver en troisième position.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7h00 (06h00 GMT) et fermeront à 23h00 (22h00 GMT). Les premières estimations de sortie des urnes seront publiées dans la foulée.

---

OUAGADOUGOU - Le groupe djihadiste malien GSIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans), qui est lié à Al Qaïda, a revendiqué l'attaque survenue vendredi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Le GSIM, ou JNIM selon son acronyme en langue arabe, est responsable d'autres attaques au Sahel ces dernières années, notamment au Mali, et est lié à l'enlèvement d'au moins six Occidentaux dans la région.

La revendication de la double attaque contre le siège de l'état-major des forces armées et l'ambassade de France à Ouagadougou, qui a fait 16 morts, dont huit assaillants, et 80 blessés, a été relayée par l'agence de presse mauritanienne Alakhbar, via laquelle le JNIM a déjà communiqué par le passé.

L'agence précise que l'attaque a été déclenchée en représailles contre la mort d'un des chefs du GSIM, Mohamed Hacen al Ancari, tué récemment par les forces françaises.

L'organisation avait le mois dernier revendiqué une attaque à l'engin explosif dans laquelle deux soldats français de l'opération Barkhane ont été tués dans l'est du Mali, où la France intervient militairement depuis janvier 2013.

---

PARIS - Des proches de Sophie Pétronin, otage française au Mali enlevée fin 2016, ont été reçus hier au ministère français des Affaires étrangères par un conseiller du ministre.

Ce rendez-vous a semble-t-il dissipé les craintes du fils et des neveux de la septuagénaire, qui étaient intervenus dans les médias en décembre pour dénoncer l'inaction présumée de la France.

Sophie Pétronin, dirigeante d'une ONG suisse d'aide aux enfants souffrant de malnutrition, a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali. Elle apparaît dans une vidéo datée du 1er mars diffusée par le Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (GSIM).

---

GENEVE/BEYROUTH - Un convoi humanitaire de l'Onu et de plusieurs agences n'était pas en mesure aujourd'hui d'entrer dans l'enclave syrienne de la Ghouta orientale où il devait porter assistance aux civils, a annoncé un responsable de l'Onu.

"Le convoi dans la Ghouta orientale n'est pas en mesure d'être déployé aujourd'hui", a-t-il dit à Reuters, ajoutant que l'Onu et ses partenaires restaient en attente pour délivrer l'aide humanitaire dès que les conditions le permettront.

Une quarantaine de camions, qui transportent principalement des médicaments et de la nourriture, devaient se rendre à Douma, une ville située dans la Ghouta orientale, où vivent quelque 400.000 civils.

Un seul convoi a pu se rendre dans la zone le mois dernier, composé de neuf camions transportant des vivres et des médicaments pour 7.200 personnes.

Les forces du régime syrien, soutenues par la Russie et l'Iran, mènent depuis la mi-février une de leurs offensives les plus meurtrières sur l'enclave. A ces bombardements se sont ajoutées des attaques au sol lancées depuis ses limites orientales et impliquant notamment les soldats d'élite de la Force Tigre.

Les bombardements sur la Ghouta orientale ont fait plus de 600 morts depuis le 18 février, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

---

WASHINGTON - Donald Trump est resté sur le sentier de la guerre commerciale hier en menaçant d'imposer de lourdes taxes à l'importation sur les automobiles fabriquées dans l'Union européenne.

Il a brandi cette menace au cas où l'UE appliquerait des tarifs douaniers en représailles à son propre projet d'introduire des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium.

Réagissant à ce projet du président américain, qui a provoqué vendredi une chute des Bourses mondiales, l'UE envisage d'appliquer des tarifs douaniers de 25% sur une liste de produits importés des Etats-Unis.

Face à cette possibilité, Donald Trump, sur son fil Twitter comme il en a l'habitude, a menacé directement les constructeurs automobiles européens, dont certains comme Volkswagen, Mercedes et BMW possèdent des usines d'assemblage aux Etats-Unis.

---

PEKIN - La Chine ne veut pas de guerre commerciale avec les Etats-Unis, a déclaré aujourd'hui le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Zhang Yesui, mais défendra ses intérêts face à l'intention des Etats-Unis d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium.

Les négociations et l'ouverture mutuelle des marchés sont le meilleur moyen de résoudre les conflits commerciaux, estime Zhang Yesui, qui est également porte-parole de l'Assemblée nationale populaire (ANP).

"La Chine ne veut pas se lancer dans une guerre commerciale avec les Etats-Unis, mais nous ne resterons absolument pas assis en regardant les intérêts de la Chine être bafoués", a-t-il dit en conférence de presse avant la session annuelle de l'ANP qui débute la semaine prochaine.

---

PARIS - Le projet de taxation des revenus des géants du numérique que la Commission européenne (CE) doit présenter dans la seconde quinzaine de mars envisage un taux compris entre 2% et 6%, mais "plus près de 2 que de 6", dit le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, dans Le Journal du Dimanche.

Alors que les "GAFA" (Google, Apple, Facebook et Amazon) sont accusés de faire de l'optimisation fiscale en Europe, l'exécutif européen souhaite taxer les revenus des géants du numérique dans les pays où se trouvent leurs utilisateurs et non plus les bénéfices logés dans des filiales installées dans des Etats à fiscalité avantageuse.

Le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, a annoncé hier que la proposition de la CE serait présentée le 21 mars.

---

PARIS - Le groupe français Axa est engagé dans des discussions avancées pour le rachat de l'américain XL Group Ltd. , assureur pour les dommages physiques et aux biens, valorisé à 11 milliards de dollars (près de neuf milliards d'euros), croit savoir l'agence Bloomberg.

Un accord pourrait être annoncé dans les jours à venir, ajoute Bloomberg, qui cite des sources familières du dossier.

