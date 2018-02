XPO Logistics : Colmar choisit XPO Logistics Pour Externaliser sa Supply Chain Pour la Première Fois

ROME, ITALIE - 1 er février 2017 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a remporté un contrat pluriannuel pour la gestion logistique de la supply chain de Colmar, fabricant italien de vêtements. Ce contrat fait suite à la décision stratégique de Colmar d'externaliser, pour la première fois, ses opérations logistiques en Italie.

XPO gère l'ensemble des retours et des vêtements invendus en fin de saison pour Colmar, au sein d'un entrepôt multi-clients de 24 000 m² situé à Milan. XPO collecte la marchandise et fournit des services à haute valeur ajoutée, tels que le contrôle de conformité, le ré-étiquetage et la gestion des vêtements pliés et suspendus en vue de les préparer à la redistribution en magasin.

« XPO partage nos valeurs fondamentales que sont l'innovation, le souci du détail, l'amélioration continue et une forte orientation client », a déclaré Carlo Colombo, directeur général de Colmar. « Dès le début, XPO s'est avéré être le bon choix pour nous, grâce à son expérience dans la mode et les produits de luxe, ainsi qu'à sa capacité à fournir une solution logistique intégrée qui s'adapte aux pics saisonniers ».

Les deux entreprises ont interfacé leurs systèmes d'informations afin d'améliorer la rapidité et la stabilité de la supply chain de Colmar.

Richard Cawston, directeur général-supply chain de XPO Logistics Europe, a déclaré : « Nous sommes fiers de la décision de Colmar de nous confier la logistique de sa supply chain pour les retours et invendus. Notre équipe s'engage à innover continuellement pour Colmar, et faire de ce contrat la base d'une relation de long terme ».