XPO Logistics : Valio confie à XPO Logistics l’ensemble de ses opérations logistiques dans la région de Saint-Pétersbourg

MOSCOU, RUSSIE - 4 avril 2018 - XPO Logistics, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de services de transport et de logistique, a été sélectionné par Valio LLC, filiale russe du Groupe finlandais Valio, pour gérer l'ensemble des prestations d'entreposage et de transport dans la région de Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie). Valio, premier producteur finlandais de produits laitiers et leader sur son marché national, est présent sur le marché russe depuis plus d'un siècle.

XPO sera en charge de l'ensemble des prestations logistiques, incluant le stockage, le picking, ainsi que des services additionnels de co-packing tels que le ré-emballage et l'étiquetage. XPO gèrera également l'ensemble de la distribution des produits Valio aussi bien à Saint-Pétersbourg qu'en région. Les deux sociétés collaboraient déjà ensemble en Russie depuis plusieurs années au travers de prestations de préparation de commandes en flux tendus, de transport et de livraison de points de vente.

Finska Kari, Directeur Général de Valio en Russie a déclaré : « Valio et XPO partagent des valeurs identiques, des impératifs de qualité et de fiabilité pour l'ensemble des opérations réalisées. L'excellent niveau de service proposé par XPO nous a convaincus d'étendre notre partenariat existant et de confier ainsi à XPO l'intégralité de nos opérations logistiques dans la région de Saint-Pétersbourg ».

XPO est l'un des principaux prestataires de services logistiques pour de nombreux acteurs de l'industrie agro-alimentaire et de la grande distribution, XPO est un leader de la prestation logistique en Russie. L'entreprise accompagnera Valio depuis sa plateforme logistique multi-clients de Saint-Pétersbourg dont la surface totale a été récemment étendue de 5.000 mètres carrés supplémentaires.

Richard Cawston, Directeur Général Supply Chain de XPO Logistics Europe, a commenté : « Nous sommes particulièrement fiers d'accompagner Valio au travers de l'extension de nos capacités logistiques en Russie. Au niveau européen, XPO est un leader des opérations supply chain sous température dirigée. Notre dimension internationale nous permet de proposer cette expertise en Russie à l'ensemble de nos clients locaux et internationaux ».