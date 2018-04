XPO Logistics : nomme Alberto Scagnetti en tant que business development director en Italie

MILAN, ITALIE - 5 avril 2018 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a annoncé la nomination d'Alberto Scagnetti au poste de business development director de l'activité supply chain en Italie. Il sera en charge de développer et mettre en œuvre la stratégie commerciale, de gérer la relation client et de superviser les activités marketing et communication. Il rapportera à Ube Gaspari, directeur général, supply chain de XPO Logistics en Italie.

Alberto Scagnetti apporte plus de vingt ans d'expérience dans la logistique en Italie, en particulier les opérations et le développement commercial dans les secteurs de l'automobile, de la grande distribution, des télécommunications et de l'électronique, de l'industrie, de l'édition, des hydrocarbures et de la santé. Auparavant, il a travaillé chez Tecnologistica et TNT Logistics. Plus récemment, il dirigeait la division Contract logistics de CEVA Logistics en Italie, où il était en charge des opérations et du développement commercial. Il est titulaire d'un diplôme de management et d'ingénierie de l'Université Politecnico de Milan.

Ube Gaspari a déclaré : « L'expertise d'Alberto dans le domaine de la logistique en Italie, ainsi que son expérience au sein d'entreprises internationales, seront un avantage majeur pour nos clients, et permettra de générer la croissance de nos activités en Italie ».