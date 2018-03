XPO Logistics : va lancer en Europe sa technologie mobile Drive XPO

LYON, FRANCE - 19 mars 2018 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, va étendre au printemps sa technologie mobile Drive XPO en Europe, après un lancement réussi en Amérique du Nord. L'application, conçue pour les transporteurs sous-traitants, prend en charge la visibilité en temps réel sur l'ensemble des modes de transport et intègre, dans une seule technologie, l'ensemble des opérations des transporteurs avec des outils de productivité quotidienne.

La fonctionnalité de Drive XPO est alimentée par le système exclusif de l'entreprise, Freight Optimizer, sa plateforme mondiale pour les services de transport affrétés. En apportant la data science de Freight Optimizer à la route, Drive XPO contribue à réduire les kilomètres à vide, le gaspillage de carburant, le stress de la route et à rendre plus dynamique le processus de service client.

Drive XPO affiche les données de chargement en temps réel, avec des détails tels que l'origine, la destination, le type de fret, le moment et l'expéditeur, ainsi que les besoins spéciaux de manutention ou d'équipement. En cours de route, les transporteurs utilisent la même application pour améliorer l'efficacité du ravitaillement en carburant, des arrêts, pour éviter les ralentissements et prendre toute autre décision au quotidien. Cette combinaison de capacités mobiles - approvisionnement en charge et productivité - est la prochaine génération de gestion de charge.

Luis Gomez, directeur général du transport, XPO Logistics Europe, a déclaré : « Les algorithmes de Drive XPO évoluant sur la base de l'auto-apprentissage, ainsi que les outils de tarification et d'analyse de marché apporteront un nouveau niveau d'efficacité à nos opérations d'affrètement. Cette technologie permet une plus grande connectivité avec notre réseau de transporteurs et améliore le service à la clientèle grâce à la traçabilité numérique et à la documentation électronique ».

Le développement des innovations en supply chain de XPO est accéléré par un écosystème basé sur le cloud et un investissement annuel dans la technologie de plus de 450 millions de dollars. Ses applications sont disponibles pour les appareils iOS et Android sur l'App Store et Google Play.