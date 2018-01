10 janvier 2018 : Le Groupe Ymagis annonce le soutien de Bpifrance pour le déploiement d’EclairColor en Amérique du Nord

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies

numériques pour l'industrie du cinéma, annonce la mise en place d'un soutien financier par Bpifrance

Assurance Export, agissant pour le compte de l'Etat, pour un budget d'investissement global de 6M€ afin

d'accélérer le développement de la solution HDR EclairColor aux Etats-Unis et au Canada. Bpifrance consentira

à Ymagis une garantie assurance prospection à hauteur de 65% des risques engagés, pour un maximum de

1,5 M€ par an pendant 4 ans. Cet engagement permettra au Groupe Ymagis d'accroître de façon significative

l'expansion commerciale et la stratégie de marque EclairColor sur le continent Nord-Américain.

Grâce à EclairColor, le Groupe Ymagis apporte une solution HDR (high dynamic range) accessible à toutes les

salles de cinémas, de l'Art et d'Essai aux plus grands multiplexes, qui permet d'améliorer considérablement la

qualité de projection avec des couleurs plus riches, plus de lumière et de définition, plus de profondeur de

champ et de densité pour une expérience cinéma unique. Après avoir débuté son développement il y a

quelques mois en Europe, avec plus de 120 salles de cinéma équipées à ce jour et 59 longs-métrages

masterisés, le Groupe Ymagis va pouvoir intensifier le développement d'EclairColor bénéficiant de nouvelles

ressources financières et viser un déploiement rapide sur le continent Nord-Américain.

En savoir plus