12 avril 2018 : CinemaNext annonce de nouveaux accords avec Leadcom et Ferco sur la distribution de fauteuils de cinéma

Liège (Belgique), Guangzhou (Chine) and Selangor (Malaisie) - 12 avril 2018 / CinemaNext, le leader européen des services aux exploitants de cinéma (Ymagis Group, ISIN : FR0011471291, TICKER : MAGIS, PME-PEA, TECH 40) annonce ce jour la signature d'accords de distribution avec deux nouveaux fournisseurs de fauteuils de cinéma, le malaisien Ferco Seating Systems et le Chinois Guangzhou Leadcom Seating. Ces deux nouvelles alliances font de CinemaNext le distributeur privilégié des gammes de produits cinéma pour l'international et en particulier l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Un précédent contrat a été annoncé avec l'Européen Ezcaray en février 2018.

