14 mai 2018 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018

Communiqué de Presse

Paris (France) - Le 14 mai 2018 à 17h45

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Réduction programmée de l'activité VPF (-19%)

Démarrage de la croissance organique sur Eclair et CinemaNext (+4,1%)

Sur 4 trimestres glissants, CinemaNext et Eclair compensent la baisse du VPF

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre 2018, clos au 31 mars 2018.

Hors VPF, un trimestre soutenu pour les activités de services technologiques

Le Groupe Ymagis enregistre pour les trois premiers mois de son exercice 2018, un chiffre d'affaires en recul de 5,4 % à 39,3 M€ sous l'effet de l'accélération anticipée de la baisse des activités VPF en partie compensée par la croissance des activités de services (+4,1 % à 25,6 M€).

Pour rappel, compte tenu de la saisonnalité du chiffre d'affaires du Groupe, les ventes du premier trimestre sont généralement peu représentatives de l'activité annuelle.

en M€ T1 2018 T1 2017 Var. (%) Virtual Print Fee 13,7 16,9 (18,9)% CinemaNext 11,7 11,3 3,7% Distribution d'équipements 8,1 8,1 Infogérance et Maintenance 3,6 3,0 Conseil 0,0 0,2 Eclair 13,9 13,3 4,2% Distribution & Préservation 6,6 6,3 Post-production & Restauration 2,3 2,5 Multilingue & Accessibilité 4,9 4,5 TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 39,3 41,5 (5,4)% VPF en % du chiffre d'affaires 35% 41% CinemaNext en % du chiffre d'affaires 30% 27% Eclair en % du chiffre d'affaires 35% 32%

L'activité VPF, enregistre une baisse de son chiffre d'affaires de 3,2 M€ au premier trimestre 2018 à 13,7 M€. Conformément aux anticipations, la réduction de l'activité VPF s'accélère subissant les effets des premiers recoupements opérés fin 2016 ainsi que ceux qui ont eu lieu fin 2017 en Allemagne et en Bulgarie. Le nombre d'écrans sous contrats VPF s'élève, au 31 mars 2018, à 5 407 contre 5 918 un an plus tôt.

CinemaNext signe un premier trimestre 2018 en croissance, soutenu par les activités de services notamment par la division Infogérance, et enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 3,7% à 11,7 M€. Dans un contexte où les ventes liées au marché de remplacement n'ont pas encore débuté, les services et ventes associées aux créations de nouveaux cinémas permettent aux ventes d'équipements de se maintenir.

Eclair, portée seulement par une croissance organique, poursuit la progression de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2018 en hausse de 4,2% à 13,9 M€. La stratégie d'investissement dans la distribution de contenus et le multilingue commence à porter ses fruits et tire la croissance du pôle en dépit de la légère contraction des activités de « services créatifs » (postproduction et restauration).

Une tendance de fond qui confirme la stratégie du Plan Perform avec la baisse de l'activité VPF absorbée par les pôles CinemaNext et Eclair

Conformément aux attentes du Groupe, avec une progression proche de 10% de CinemaNext et d'Eclair sur les 4 derniers trimestres glissants, les activités de services prennent le relais du VPF et compensent sa baisse d'activité, confirmant ainsi la stratégie du Plan Perform. Par ailleurs, la croissance enregistrée sur les deux pôles au cours de ce trimestre est pour la première fois essentiellement organique.

Pour 2018, après un premier trimestre riche en signature de nouveaux contrats commerciaux en Europe et aux Etats-Unis, le Groupe est confiant sur la solidité de ses relais de croissance. La diminution du chiffre d'affaires VPF d'environ 10 M€ devrait être compensée par la croissance organique des autres activités.

De plus, le Groupe devrait tirer profit de ses récentes innovations et notamment du déploiement de ses nouvelles plateformes digitales de gestion de contenus chez Eclair : EclairPlay, EclairTrack et EclairSend. La livraison d'autres plateformes dans le courant de cette année devrait renforcer cette tendance.

Le retour à la rentabilité du pôle attendue initialement pour 2018 devrait retardée d'une année compte tenu des importants investissements en R&D que le Groupe a décidé de consentir pour développer et commercialiser ces nouvelles plateformes, sur lesquelles Eclair pourra adosser une croissance solide et profitable. Le Groupe réitère toutefois les objectifs de son plan Perform à l'horizon 2020 annoncés lors de la publication des résultats annuels 2017.

Prochain communiqué : le 30 juillet 2018 : chiffre d'affaires du 1er semestre 2018

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Montrouge, est aujourd'hui présent dans 26 pays avec 768 collaborateurs et se structure autour de 3 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital

GROUPE YMAGIS

Jean Firôme, Directeur Financier Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88investisseurs@ymagis.com

CALYPTUS

Sophie Boulila / Mathieu Calleuxymagis@calyptus.net

Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62

YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.