16 mai 2018 : Ales – Projecteur Sony Digital Cinema 4k EclairColor

Déjà pourvu de la technologie EclairColor HDR, le complexe CinéPlanet d'Alès (Gard) s'est également équipé récemment d'un projecteur Sony Digital Cinema 4K laser EclairColor de dernière génération (SRX-R815P), une première installation de ce type en France, réalisée par les équipes de CinemaNext. La qualité d'image voit son niveau de détail augmenté par 4 par rapport à une image classique et l'association avec la technologie EclairColor HDR, agrémentée d'un système de son Dolby Atmos, permet une qualité de projection inégalée.

'Offrir la meilleure expérience possible à nos spectateurs a toujours été au centre de nos préoccupations' explique Philippe Borys, directeur de CinéPlanet. 'L'opération est réussie et le public a été sensible à ce changement : nous avons reçu des retours très positifs depuis l'équipement de la salle. La technologie EclairColor HDR donne aux couleurs une luminosité et un contraste exceptionnels, et le nouveau projecteur Sony Digital Cinema 4K permet de libérer tout le potentiel immersif et innovant de cette nouvelle expérience cinéma.'

'L'installation de cet équipement est une première en France et nous espérons en réaliser prochainement d'autres', déclare Maxime Rigaud, Directeur Général CinemaNext France. 'Il s'agit d'être à la pointe des technologies de projection pour avoir le meilleur rendu d'image possible. Un projecteur 4K laser permet de donner encore plus d'éclat et de détails à un film masterisé en EclairColor HDR. Cela permet une meilleure immersion dans le film et une expérience unique pour le spectateur'.