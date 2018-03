16 mars 2018 : Résultats Annuels 2017, Exécution réussie du plan perform et retour à un résultat positif

www.ymagis.com

Communiqué de Presse

Paris (France) - Le 16 mars 2018 à 8h30

RESULTATS ANNUELS 2017

EXECUTION REUSSIE DU PLAN PERFORM

ET RETOUR A UN RESULTAT POSITIF

Le Groupe confirme les perspectives du plan Perform après avoir atteint les objectifs fixés pour 2017

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, présente aujourd'hui ses résultats annuels 2017, clos au 31 décembre 2017, audités et approuvés par le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 15 mars 2018.

Charges financières nettes Impôts sur les résultats Résultat net part du groupe (RN) EBITDA en % du chiffre d'affaires ROC en % du chiffres d'affaires RN en % du chiffre d'affaires

Dotation aux amortissements Résultat opérationnel courant (ROC) Charges non récurrentes

EBIT EBT

en M€ 2017 2016 Var. (%) Chiffre d'affaires 179,6 178,2 0,8% EBITDA 42,5 48,0 (11,5)% (35,0) (38,6) 9,3% 7,5 9,4 (20,2)% (0,0) (8,7) 100,0% 7,5 0,7 971,4% (4,1) (6,9) 40,6% 3,4 (6,2) 154,8% (2,6) (5,4) 51,9% 0,8 (11,6) 106,9% 23,7% 26,9% 4,2% 5,3% 0,4% (6,5)%

Progression de l'activité en 2017 portée par les activités de services qui assurent la croissance face au déclin programmé du VPF

En 2017, le Groupe a démontré sa capacité à compenser la baisse de son activité VPF (-11,5% à 61,5 M€ de chiffre d'affaires) par la croissance de ses activités de services (+9,0% à 118,1 M€). L'activité du Groupe ressort ainsi en légère hausse de +0,8% à 179,2 M€.

Portées par l'intégration en année pleine des acquisitions ayant eu lieu en 2016 et par la mise en œuvre de la stratégie de croissance de ses activités de services, les business units Eclair et CinemaNext voient leur chiffre d'affaires progresser respectivement de +15,4% et de +3,4% à 54,8 M€ et 63,3 M€.

Retour à un résultat positif

Les résultats 2017 apportent les premiers résultats des efforts d'optimisation et de consolidation opérés par le Groupe au cours de cette première année du plan Perform avec une amélioration des performances des business units Eclair et CinemaNext.

La contribution de chaque business unit à la performance du Groupe est détaillée ci-après :

VPF C inemaNext Eclair en K€ 2017 2016 % 2017 2016 % 2017 2016 % Chiffre d'affaires 61 496 69 453 (11,5)% 63 326 61 214 3,4% 54 807 47 495 15,4% EBITDA 45 160 52 685 (14,3)% 732 274 167,2% (3 418) (4 943) 30,9% EBIT 18 402 20 978 (12,3)% (173) (774) 77,6% (10 740) (19 467) 44,8% EBT 15 503 15 132 2,5% (856) (1 033) 17,1% (11 264) (20 262) 44,4% KPIs EBITDA en % du Chiffre d'affaires 73,4% 75,9% 1,2% 0,4% (6,2)% (10,4)% EBIT en % du Chiffre d'affaires 29,9% 30,2% (0,3)% (1,3)% (19,6)% (41,0)% EBT en % du Chiffre d'affaires 25,2% 21,8% (1,4)% (1,7)% (20,6)% (42,7)%

Dans un contexte d'investissements en Recherche et Développement accrus et de baisse de l'activité VPF, l'EBITDA consolidé recule de 11,5% à 42,5 M€, soit 23,7% du chiffre d'affaires contre 26,9% en 2016, principalement impacté par la forte hausse des charges de personnel liée aux changements de périmètre (+14%). Cela est dû au changement de mix de chiffre d'affaires du VPF vers des activités Eclair et CinemaNext moins capitalistiques et qui nécessitent de recourir à plus de ressources humaines. L'effectif est ainsi passé de 726 personnes à fin 2016 à 768 personnes au 31 décembre 2017. Les achats consommés, qui concernent essentiellement l'activité de CinemaNext, progressent de 4,4%, en ligne avec le volume d'activité. Les autres achats et charges externes restent stables.

Les dotations aux amortissements sont en réduction de 9,3% à 35,0 M€ contre 38,6 M€ en 2016 du fait de l'amortissement presque intégralement réalisé des équipements numériques financés par VPF. Le résultat opérationnel courant ressort en baisse de 20% à 7,5 M€ toujours sous l'effet du changement de mix.

Les charges financières nettes continuent de reculer et passent de -6,9 M€ à -4,1 M€ en 2017. Le coût du financement des équipements numériques diminue, l'endettement du groupe en est réduit d'autant.

Le résultat net part du Groupe s'améliore lui fortement et redevient positif à 0,8 M€ contre une perte un an plus tôt de 11,7 M€. Pour rappel, en 2016 le Groupe avait enregistré une charge non récurrente de 7,9 M€ suite à la décision de déprécier intégralement la technologie satellitaire RBC, ce qui était venu directement impacter l'EBIT et le résultat net du Groupe.

Situation bilancielle solide et poursuite du désendettement

Au 31 décembre 2017, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 31,5 M€ en hausse de 1,1 M€ par rapport à 2016.

L'endettement financier net ressort à 63,2 M€, le Groupe ayant remboursé sur l'exercice près de 18,8 M€ de dettes. Le ratio de levier financier (dette nette / EBITDA) est donc de 1,5 au 31 décembre 2017 contre 1,6 un an plus tôt.

La trésorerie s'élève, quant à elle, à 15,7 M€ dont 4,1 M€ affectés aux remboursements à venir des crédits bancaires et des contrats de leasing liés à l'activité VPF. Restée au même niveau qu'en juin 2017, la trésorerie supporte une augmentation sensible du besoin en fonds de roulement de CinemaNext liée à la croissance soutenue de l'activité au dernier trimestre ainsi qu'une réduction du délai de règlement fournisseurs après apurement de dettes courantes échues. Un plan de rationalisation des créances clients ayant pour but de réduire les délais de règlement de plus de 20 jours est en cours de déploiement, lequel devrait permettre au Groupe de générer un niveau de trésorerie significativement plus élevé à fin 2018.

Perspectives du plan Perform confirmées - Poursuite de l'internationalisation et déploiement des récentes innovations en France et à l'étranger

Le succès de cette première année de transformation valide la pertinence de la stratégie menée par le Groupe tournée prioritairement vers l'internationalisation et l'innovation.

Pour 2018, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance et d'amélioration de sa rentabilité avec en ligne de mire de prometteurs développements commerciaux en Afrique et au Moyen-Orient où le Groupe vient d'ouvrir un nouveau bureau, le développement du standard technologique HDR EclairColor aux Etats-Unis ainsi que des récentes innovations développées par le Groupe dont Sphera et EclairGame.

Au cœur de cette transformation, le Groupe a développé plusieurs plateformes de services qui accélèrent la transformation digitale de la business unit Eclair et apportent des solutions innovantes, optimisées et enrichies aux clients pour toujours plus de valeur ajoutée et d'économies d'échelle.

Précurseur, Ymagis prépare également pour 2018 le lancement d'une offre de réalité virtuelle en propre et en partenariat avec les exploitants de salles de cinéma. Le marché mondial de la réalité virtuelle est en plein essor et devrait générer 75 milliards de dollars de revenus en 2021 selon le rapport de Greenlight Insights publié en 2017. En apportant son expertise technique et des solutions originales en termes de contenus, dans un domaine qui est en expansion rapide, Ymagis poursuit sa vocation d'être un accélérateur du changement au service de ses partenaires.

Après avoir atteint les objectifs fixés pour 2017, Ymagis aborde avec optimisme l'année 2018 et confirme les objectifs de son plan Perform à horizon 2020 à savoir :

- Une croissance annuelle moyenne pour ses activités hors-VPF d'au moins 10% entre 2016 et 2020 ;

- Une part de marché qui doit passer de 20% à 30% pour CinemaNext ;

- Une marge de résultat courant avant impôt supérieure à 5% d'ici 2020 pour chaque Business Unit après avoir atteint un EBITDA supérieur à zéro à la fin de l'année 2017.

Prochain communiqué : le 14 mai 2018 : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Montrouge, est aujourd'hui présent dans 25 pays avec 768 collaborateurs et se structure autour de 3 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital

GROUPE YMAGIS

Jean Firôme, Directeur Financier Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88investisseurs@ymagis.com

CALYPTUS

Sophie Levesque / Mathieu Calleuxymagis@calyptus.net

Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62

YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.