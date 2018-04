17 avril 2018 : CinemaNext et Alamo Drafthouse Cinéma annoncent le déploiement d’EclairColor HDR aux Etats-Unis

Dallas-Fort-Worth (Texas) - 17 avril 2018 / CinemaNext, le leader européen des services aux exploitants de cinéma (Ymagis Group, ISIN : FR0011471291, TICKER : MAGIS, PME-PEA, TECH 40) et Alamo Drafthouse Cinema annoncent ce jour la signature d'un accord pour l'installation de la technologie révolutionnaire EclairColor HDR (High Dynamic Range) sur dix de leurs sites au Texas, Arizona, Californie, Colorado, Missouri, Nebraska, New York et Virginie.

'Nous sommes enthousiastes de nous lancer dans l'aventure HDR avec EclairColor' commente Tim League, fondateur et PDG d'Alamo Drafthouse. 'Investir de façon importante dans l'amélioration de la qualité de projection pour nos cinémas fait partie intégrante de notre stratégie, puisqu'il nous tient à coeur de proposer la meilleure expérience de divertissement possible aux cinéphiles, tout en offrant une programmation variée entre blockbusters, films indépendants et étrangers, documentaires et films classiques. Les avantages d'EclairColor HDR sont indéniables pour les spectateurs : l'image est significativement améliorée et la perception du détail bien plus grande. La palette de couleurs est beaucoup plus riche et les dégradés plus affinés, des tons les plus claires aux tons les plus sombres.'

En savoir plus