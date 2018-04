17 avril 2018 : Ymagis : CinemaNext annonce le déploiement d’EclairColor HDR aux Etats-Unis avec le circuit Alamo Drafthouse Cinema

www.ymagis.com

Communiqué de Presse

Paris (France) - Le 17 avril 2018 à 17h45

Ymagis : CinemaNext annonce le déploiement d'EclairColor HDR aux Etats-Unis avec le circuit Alamo Drafthouse Cinema

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce ce jour la signature d'un accord entre sa filiale CinemaNext et Alamo Drafthouse Cinema pour l'installation de la technologie révolutionnaire EclairColor HDR (High Dynamic Range) sur dix des sites d'Alamo Drafthouse Cinema au Texas, Arizona, Californie, Colorado, Missouri, Nebraska, New-York et Virginie.

Fondé en 1997, Alamo Drafthouse est reconnu pour ses programmations singulières et la grande qualité de ses projections, ce qui lui vaut le titre de "meilleure salle de cinéma au monde" selon le Time Magazine, et de "cinéma le plus cool du monde" d'après Wired. Alamo Drafthouse propose une alliance unique de cinéma et d'offre de restauration, avec des projections des tous derniers films et de films indépendants mais aussi des événements spéciaux accompagnés d'une restauration créée pour l'occasion.

"Nous sommes enthousiastes de nous lancer dans l'aventure HDR avec EclairColor" commente Tim League, fondateur et PDG d'Alamo Drafthouse. "Investir de façon importante dans l'amélioration de la qualité de projection pour nos cinémas fait partie intégrante de notre stratégie, puisqu'il nous tient à cœur de proposer la meilleure expérience de divertissement possible aux cinéphiles, tout en offrant une programmation variée entre blockbusters, films indépendants et étrangers, documentaires et films classiques. Les avantages d'EclairColor HDR sont indéniables pour les spectateurs : l'image est significativement améliorée et la perception du détail bien plus grande. La palette de couleurs est beaucoup plus riche et les dégradés plus affinés, des tons les plus claires aux tons les plus sombres."

"Nous sommes ravis de conclure cette alliance avec Alamo Drafthouse, une chaîne de cinéma reconnue pour ses programmations originales et la qualité de ses standards en matière d'exploitation", déclare Stan Hays, directeur associé de CinemaNext Amérique du Nord, la filiale d'Ymagis dédiée aux services aux exploitants de cinémas en Amérique du Nord. "Les premiers tests effectués depuis septembre, dans une salle témoin au Alamo Drafthouse Mueller d'Austin, ont été couronnés de succès. C'est un véritable tournant pour notre société dans le déploiement de notre technologie HDR à travers les Etats-Unis, une solution qui s'avère à la fois performante et abordable. Nous programmons le lancement d'une première vague d'installations avant l'été dans les villes de Dallas et Corpus Christi (Texas), Chandler-Phoenix (Arizona), San Francisco (Californie), Denver (Colorado), Springfield (Missouri), la Vista/Omaha (Nebraska), Brooklyn and Yonkers (New York) et Ashburn (Virginie)."

La technologie EclairColor HDR associe un nouveau procédé innovant de mastering à l'optimisation de certains projecteurs de chez Sony Digital Cinema 4K et Barco, disponibles via CinemaNext. Adaptable à tous types de cinéma, de l'art et essai aux plus grands multiplexes, quelle que soit la taille de l'écran, EclairColor améliore considérablement la qualité de projection de tous les films présentés et apporte ainsi une nouvelle dimension à l'expérience cinéma. Les exploitants peuvent projeter aussi bien les contenus masterisés en EclairColor que les contenus au format habituel ("DCI"). Il y a actuellement 126 écrans équipés dans le monde dont 59 en Allemagne, 54 en France et 3 au Royaume-Uni.

CinemaNext offre aux exploitants US une large gamme de produits, services et de logiciels, en se positionnant comme une alternative attractive face aux solutions existantes sur le marché nord-américain. Afin de répondre aux besoins des exploitants, un réseau de techniciens - installation, NOC et maintenance - basés dans six régions des Etats-Unis (Nord-Ouest, Sud-Ouest, Centre Nord, Centre Sud, Nord-Est et Sud-Est) a été créé. CinemaNext Amérique du Nord est la branche américaine de CinemaNext, leader européen des services aux exploitants avec 29 bureaux établis dans 26 pays.

Plus d'informations sur CinemaNext et EclairColor sont disponibles sur les sites web suivants : https://www.cinemanext.com et https://www.eclaircolor.com

1

Prochain communiqué : le 14 mai 2018 : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS

GROUPE YMAGIS

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Montrouge, est aujourd'hui présent dans 25 pays avec 800 collaborateurs et se structure autour de 3 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital

Jean Firôme, Directeur Financier Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88investisseurs@ymagis.com

CALYPTUS

Sophie Boulila / Mathieu Calleuxymagis@calyptus.net

Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62

YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.

2