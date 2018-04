19 avril 2018 : Le Groupe Ymagis et Samsung Electronics s’associent pour offrir la meilleure expérience cinéma : créer le premier écran de cinéma LED intégrant la technologie HDR d’EclairColor

www.ymagis.com

Paris (France) et Séoul (Corée du Sud) - Le 19 avril 2018 à 8h00

Le Groupe Ymagis et Samsung Electronics s'associent pour offrir la meilleure expérience cinéma : créer le premier écran de cinéma LED intégrant la technologie HDR d'EclairColor

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma et Samsung Electronics Co. Ltd. annoncent l'intégration réussie de la technologie high dynamic range EclairColor au sein du nouvel écran de cinéma Cinema LED Screen de Samsung, afin d'offrir aux exploitants et aux cinéphiles une expérience cinéma unique en HDR. Cette nouvelle technologie sera présentée sur le stand Samsung lors de la convention CinemaCon, qui a lieu à Las Vegas du 23 au 26 avril, et qui rassemble les exploitants cinéma du monde entier.

Les ingénieurs et les équipes techniques de Samsung Electronics et du Groupe Ymagis ont travaillé ensemble ces derniers mois afin d'intégrer la technologie EclairColor HDR aux écrans de cinéma Cinema LED Screen de Samsung et obtenir ainsi une qualité d'image exceptionnelle pour la diffusion de longs-métrages et de contenus alternatifs tout en respectant le cahier des charges. L'alliance de ces deux innovations disruptives permet d'atteindre un niveau de contraste de 1 000 000 : 1, pour un rendu des détails jamais atteint jusqu'ici et un environnement pour le spectateur encore plus immersif.

"Nous sommes ravis que notre technologie EclairColor HDR soit intégrée au sein des écrans Cinema LED Screen de Samsung et de pouvoir présenter et faire vivre à l'ensemble des participants du CinemaCon cette expérience unique", commente Jean Mizrahi, Président et Directeur Général du Groupe Ymagis. "Cette association marque un grand pas pour la technologie EclairColor et réaffirme la capacité de notre solution HDR à s'adapter aux systèmes de projection à haut contraste déjà existants mais aussi aux nouveaux écrans tels que le Cinema LED Screen de Samsung, tout en atteignant le plus haut standard de qualité en termes de performance visuelle et technique".

"La compatibilité avec la technologie EclairColor HDR permet à nos écrans de cinéma Cinema LED Screen d'obtenir un niveau de luminosité, de détail et de réalisme qui sont très impressionnants. Les spectateurs ont la sensation de vivre chaque scène d'action", déclare Seog-gi Kim, Vice-Président Exécutif Visual Display Business de Samsung Electronics. "De cette intégration découle une résolution 4K ultra nette et un niveau de luminosité optimal : le film prend vie sous nos yeux. Le contraste élevé qui en résulte fait émerger des couleurs éclatantes et affinées, parfaitement adaptées pour la 2D et la 3D, des blancs immaculés aux noirs les plus profonds et sans aucune distorsion."

La technologie EclairColor HDR est une solution qui améliore considérablement la qualité de présentation des contenus au cinéma grâce à certains projecteurs à haut contraste mais aussi au Cinema LED Screen de Samsung. La technologie EclairColor HDR est adaptable à tous types de cinéma, de l'art et essai, aux circuits régionaux et aux grandes chaînes de cinéma, quelle que soit la taille de l'écran. Les cinémas peuvent projeter aussi bien les contenus masterisés en EclairColor HDR que les contenus au format habituel ("DCI"). Il y a actuellement 127 écrans équipés dans le monde dont 59 en Allemagne, 54 en France et 3 au Royaume-Uni et prochainement 11 écrans aux Etats-Unis.

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Montrouge, est aujourd'hui présent dans 25 pays avec 800 collaborateurs et se structure autour de 3 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital

YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.

ABOUT SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC.

Headquartered in Ridgefield Park, N.J., Samsung Electronics America, Inc. (SEA), is a recognized innovative leader in consumer electronics, mobile devices and enterprise solutions. A wholly owned subsidiary of Samsung Electronics Co., Ltd., SEA is pushing beyond the limits of today's technology and providing consumers and organizations with a portfolio of groundbreaking products in appliances, home entertainment, Internet of Things, mobile computing, smartphones, smart signage, digital cinema, virtual reality, wireless infrastructure and wearables, in addition to offering leading content and services related to mobile payments, 360-degree VR video, customer support and more. Samsung is a pioneering leader in smartphones and HDTVs in the U.S. and one of America's fastest growing home appliance brands. To discover more about Samsung, please visitwww.samsung.com.For the latest Samsung news, please visit news.samsung.com/us and follow us @SamsungNewsUS

