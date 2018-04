23 avril 2018 : Le Cinema Buying Group-NATO et Eclair USA annoncent un partenariat innovant en Amérique du Nord pour l’acheminement des contenus

Washington DC, New York City (NY)/ Le 23 avril 2018 / Le groupement cinéma - Cinema Buying Group - CBG, de l'association américaine des exploitants cinéma - The National Association of Theater Owners- NATO, et la branche US d'Eclair, leader des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel (Groupe Ymagis - FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40) annoncent la signature d'un accord global à la convention CinemaCon de Las Vegas. Ce partenariat a été conçu pour fournir aux salles de cinéma membres de CBG un accès facile et économique à EclairPlay, la nouvelle plateforme de contenus DCP à forte croissance et avec acheminement de type broadband sur le territoire US et actuellement en utilisation par plus de 180 cinémas en Amérique du nord. A travers EclairPlay, les membres de CBG ont accès à une plus grande offre de programmation et à un portfolio de plus en plus d'important de films en première exclusivité et de contenus alternatifs.

