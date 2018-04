5 avril 2018 : EclairPlay, la plateforme de contenus d’Eclair devient disponible aux USA, Europe de l’Ouest et Australie

Lancement d'EclairExpress, une nouvelle solution 'sans serveur' qui permet aux exploitants de se connecter à EclairPlay en toute liberté et de façon sécurisée



Paris, France et New-York (Etats-Unis), 5 avril 2018 / Eclair, leader des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel (Groupe Ymagis - FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40) annonce que sa nouvelle plateforme de contenus EclairPlay, dédiée aux exploitants de salles de cinéma, ayants-droit et distributeurs à travers le monde est désormais disponible dans les pays suivants : Etats-Unis, Belgique, Danemark, France, Espagne, Royaume-Uni, Irlande et Australie. EclairPlay sera lancé en Allemagne à la fin du mois d'avril, fusionnant avec la solution existante TrailerLoop.de.

En savoir plus