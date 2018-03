7 mars 2018 : CinemaNext ouvre de nouveaux bureaux à Dubaï et nomme Francois Inizan, Directeur Général Moyen-Orient & Afrique

Liège (Belgique) et Dubaï (Emirats Arabes Unis) - Le 7 mars 2018 / CinemaNext, le spécialiste Européen des services aux exploitants de salles de cinéma (Groupe Ymagis, ISIN : FR0011471291, MNEMO : MAGIS, éligible PEA-PME) annonce aujourd'hui le lancement officiel de CinemaNext MEA (Middle East & Africa - Moyen-Orient & Afrique) au sein de la zone Jebel Ali, à Dubaï (Emirats Arabes Unis) et la nomination à sa tête, de François Inizan, en tant que Directeur Général.

'Après l'ouverture l'année dernière de bureaux à Dallas (Texas), nous continuons notre expansion géographique avec cette nouvelle implantation à Dubaï, afin de répondre au mieux à la forte demande de services aux exploitants présents sur ces nouveaux marchés à forte croissance que sont le Moyen-Orient et l'Afrique,' explique Till Cussmann, Senior Vice-Président de CinemaNext. 'L'arrivée d'un professionnel comme François Inizan à la tête de ce nouveau bureau, renforce le positionnement de nos activités en Afrique, où nous sommes présents avec une équipe permanente basée à Casablanca (Maroc). Plus de 130 cinémas ont été installés à ce jour par nos techniciens à travers l'Afrique'.

en savoir plus