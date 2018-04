Communiqué de Presse

Paris (France) et Las Vegas (Etats-Unis ) - Le 24 avril 2018 à 17h45

Le Groupe Ymagis annonce le lancement de la technologie HTM Hybrid Tone Mapping : un DCP intelligent au standard SMPTE et combinant les formats SDR et HDR

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce le lancement, à l'occasion de la convention CinemaCon, d'une nouvelle technologie, HTM - Hybrid Tone Mapping, qui rend possible un stockage optimisé de deux versions et plus - SDR (Standard Dynamic Range) et HDR (High Dynamic Range) - d'un film sur un seul et même DCP (Digital Cinema Package) conforme au standard SMPTE de la Society of Motion Pictures & Television Engineers.

Le procédé HTM, qui fait l'objet d'un brevet, propose un DCP multi-display (MD DCP - Multi-dynamic Digital Cinema Package) accompagné d'un logiciel appelé MD Map - Multi-dynamic Mapping, qui peut facilement être intégré, au moyen d'une mise à jour, aux systèmes de projection et d'affichage actuels et futurs. Les MD DCP sont compatibles avec tous types de projecteurs et d'écrans actifs.

En intégrant des paramètres spécifiques, un projecteur standard classique peut lire le DCP au format SDR tandis qu'un projecteur HDR ou certifié EclairColor HDR peut jouer la version EclairColor du même contenu. La technologie HTM permet donc de lire le même ensemble de fichiers en sélectionnant de façon automatique la version du film, qui convient aux spécificités du système de projection ou d'écrans actifs. Chaque version offre un contrôle artistique complet, la technologie HTM permettant de combiner une adaptation automatique du signal avec les réglages effectués par l'étalonneur en postproduction.

Cédric Lejeune, Vice-Président Technologie et Innovation d'Eclair, explique : "Le fonctionnement actuel contraint les distributeurs à multiplier les DCP contenant les différentes versions de projection, en fonction des équipements des cinémas. Le MD DCP permet de regrouper toutes les versions d'un même film sur un seul support, un seul DCP, sans augmentation significative du poids du DCP par rapport à un DCP au format DCI. Cela représente un avantage économique considérable pour les distributeurs et les exploitants car, avec ce nouveau DCP, ils peuvent se lancer dans les solutions HDR comme EclairColor en simplifiant de façon importante leurs chaînes logistiques et techniques. Sans altérer les choix opérés par le réalisateur ou le directeur de la photographie, les versions HDR et SDR sont efficacement combinées dans le DCP. Le film peut alors être projeté depuis un seul support compatible avec le standard SMPTE adapté à tous types de technologies d'affichage".

"Aujourd'hui, les distributeurs sont contraints, lors de la sortie d'un film, de préparer plusieurs centaines de versions en raison de la multiplicité des formats techniques et des langues", commente Jean Mizrahi, co-fondateur et Président Directeur Général du Groupe Ymagis. "Grâce aux talents des ingénieurs d'Eclair, nous lançons une solution unique et intelligente qui permet de disposer d'un DCP qui s'adapte aux capacités de tous les projecteurs ou écrans actifs. Le nombre de DCP à produire en est donc d'autant réduit. La technologie HTM facilite la diffusion de l'image HDR au sein de la salle de cinéma, le DCP au format HTM pouvant être employé aussi bien avec les projecteurs numériques installés depuis le début de la transition numérique, qu'avec des projecteurs à contraste amélioré (de type EDR - Extended Dynamic Range), des projecteurs à haut contraste certifiés EclairColor ou même des écrans de Cinéma LED à très haut contraste certifiés EclairColor. Par sa flexibilité, le MD DCP ouvre la voie à une migration souple et progressive de la salle de cinéma vers le HDR."

Prochain communiqué : le 14 mai 2018 : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

