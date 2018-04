Ymagis : Le Groupe Ymagis et Cinema Buying Group-NATO annoncent un partenariat innovant en Amérique du Nord pour l'acheminement des contenus

Communiqué de Presse

Paris (France) et New-York (Etats-Unis ) - Le 24 avril 2018 à 8h00

Le Groupe Ymagis et Cinema Buying Group-NATO annoncent un partenariat innovant en Amérique du Nord pour l'acheminement des contenus

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma et le groupement cinéma - Cinema Buying Group - CBG, de l'association américaine des exploitants cinéma - The National Association of Theater Owners- NATO, annoncent la signature d'un accord global à la convention CinemaCon de Las Vegas. Ce partenariat a été conçu pour fournir aux salles de cinéma membres de CBG un accès facile et économique à EclairPlay, la nouvelle plateforme de contenus DCP à forte croissance et avec acheminement de type broadband sur le territoire US et actuellement en utilisation par plus de 180 cinémas en Amérique du nord. A travers EclairPlay, les membres de CBG ont accès à une plus grande offre de programmation et à un portfolio de plus en plus d'important de films en première exclusivité et de contenus alternatifs.

"Avec cette annonce, le CBG fait un grand pas en avant en fournissant à ses membres - représentant plus de 400 cinémas indépendants, un accès à EclairPlay, l'une des plus innovantes plateformes de livraison de contenus qui existe à ce jour," commente Bill Campbell, Directeur des Achats chez CBG. "Nos membres qui sont admis au programme auront un accès au portail www.eclairplay.com et à un volume croissant de contenus. Nos membres vont dorénavant pouvoir sourcer de nouveaux contenus de plus d'une douzaine de distributeurs américains et internationaux, négocier la programmation et organiser la logistique d'acheminement de films indépendants et de contenus alternatifs. Les DCPs au format DCI peuvent être téléchargés par les membres éligibles à EclairPlay directement dans leurs cabines de projection et ce, sans aucun besoin de supports physiques. Le gain de temps et d'argent est substantiel et va permettre à nos membres d'accéder à un éventail beaucoup plus large de contenus".

"Nous félicitons l'approche avant-gardiste de CBG en créant pour leurs communautés un mix de programmation des plus dynamiques", commente Barry Rebo, Directeur Général Associé d'Eclair USA. "Notre collaboration avec CBG devrait faciliter l'adoption d'EclairPlay parmi les 1,100 salles de ce groupement d'intérêt économique. C'est le parfait timing car nous commençons le déploiement international d'EclairExpress, notre solution logicielle 'sans serveur'. EclairExpress permet un accès à toutes les fonctionnalités de notre plateforme EclairPlay qui connait un succès grandissant, et ce sans aucun nouvel élément physique à installer dans la cabine de projection. Depuis n'importe quel PC ou Mac, portable ou fixe, les membres de CBG vont pouvoir télécharger eux-mêmes les contenus qu'ils souhaitent et ce avec à un moindre coût, tout en améliorant de façon significative les opérations d'exploitation quotidiennes. En plus de l'option sans serveur, les membres de CBG peuvent aussi choisir de s'équiper avec un matériel professionnel sophistiqué pour la réception de leurs contenus".

EclairPlay est une nouvelle plateforme en ligne dédiée aux besoins des exploitants de salles de cinéma, distributeurs et ayants-droit. EclairPlay est un service facile d'accès et sécurisé, qui permets notamment aux exploitants d'accéder aux DCP de leurs films et films annonces ou éléments promotionnels. Il est actuellement disponible dans les territoires suivants : USA, Allemagne, Australie, Belgique, Danemark, France, Irlande et Royaume-Uni. L'adresse du site web est disponible à http://www.eclairplay.com

A propos du Groupe Ymagis

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Montrouge, est aujourd'hui présent dans 25 pays avec 800 collaborateurs et se structure autour de 3 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital







YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.







GROUPE YMAGIS

Jean Firôme, Directeur Financier

Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88

investisseurs@ymagis.com







CALYPTUS

Sophie Boulila / Mathieu Calleux

ymagis@calyptus.net

Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62

About CINEMA BUYING GROUP-NATO

Cinema Buying Group-NATO, a semi-autonomous buying program of the National Association of Theatre Owners (NATO), is a group of over 400 independent movie theater companies formed to combine the buying capacity of the membership for purposes of: securing volume discounts and competitive pricing and/or terms across a broad spectrum of relevant and vital products and services; offering enhanced promotion and merchandising of movies and concessions; developing strategic relationships with manufacturers and suppliers by offering cost-saving products or services that can be passed on to members that elect to buy; and ultimately providing greater access to available opportunities for the member companies. CBG-NATO also serves as a vehicle for industry manufacturers and suppliers to partner with this important and vital membership in ways that can offer meaningful upside to both the supportive vendor partners and participating CBG-NATO members.

