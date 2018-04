Ymagis : intègre HDR EclairColor à un écran de cinéma LED

19/04/2018 | 09:01

Ymagis et Samsung Electronics annoncent l'intégration réussie de la technologie high dynamic range EclairColor au sein du nouvel écran de cinéma Cinema LED Screen de Samsung, afin d'offrir aux exploitants et aux cinéphiles 'une expérience cinéma unique en HDR'.



'L'alliance de ces deux innovations disruptives permet d'atteindre un niveau de contraste de 1.000.000 : 1, pour un rendu des détails jamais atteint jusqu'ici et un environnement pour le spectateur encore plus immersif', expliquent-ils.



Les deux entreprises ajoutent que cette nouvelle technologie sera présentée sur le stand Samsung lors de la convention CinemaCon, qui a lieu à Las Vegas du 23 au 26 avril, et qui rassemble les exploitants cinéma du monde entier.



