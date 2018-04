Ymagis : partenariat avec Cinema Buying Group-NATO

24/04/2018 | 08:21

Ymagis et le groupement cinéma Cinema Buying Group (CBG) de l'association américaine des exploitants cinéma The National Association of Theater Owners (NATO) annoncent la signature d'un accord global à la convention CinemaCon de Las Vegas.



Ce partenariat a été conçu pour fournir aux salles de cinéma membres de CBG un accès facile et économique à EclairPlay, la nouvelle plateforme de contenus DCP à forte croissance et avec acheminement de type broadband sur le territoire des Etats-Unis.



'A travers EclairPlay, les membres de CBG ont accès à une plus grande offre de programmation et à un portfolio de plus en plus d'important de films en première exclusivité et de contenus alternatifs', ajoute le spécialiste des technologies numériques pour le cinéma.



