Ymagis : retrouve un résultat net positif en 2017

16/03/2018 | 09:33

Ymagis affiche un résultat net part du groupe de nouveau positif à 0,8 million d'euros en 2017, contre une perte un an plus tôt de 11,7 millions, malgré un résultat opérationnel courant en baisse de 20% à 7,5 millions sous l'effet du changement de mix.



Le groupe de technologies numériques pour le cinéma a pu compenser la baisse de son activité VPF (-11,5%) par la croissance de ses activités de services (+9%), son chiffre d'affaires global ressortant ainsi en légère hausse de 0,8% à 179,2 millions d'euros.



Après avoir atteint les objectifs fixés pour 2017, Ymagis aborde avec optimisme l'année 2018 et confirme les objectifs de son plan Perform à horizon 2020, dont une croissance annuelle moyenne pour ses activités hors-VPF d'au moins 10% entre 2016 et 2020.



