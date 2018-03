Richemont: Yoox Net-a-Porter affiche un recul annuel des marges

Données financières (€) CA 2017 2 095 M EBIT 2017 75,9 M Résultat net 2017 25,5 M Trésorerie 2017 46,5 M Rendement 2017 - PER 2017 192,79 PER 2018 106,14 VE / CA 2017 1,62x VE / CA 2018 1,40x Capitalisation 3 441 M Graphique YOOX NET-A-PORTER GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique YOOX NET-A-PORTER GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 35,7 € Ecart / Objectif Moyen -5,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Federico Marchetti Chief Executive Officer & Director Raffaello Napoleone Independent Chairman Alberto Grignolo Chief Operating Officer Enrico Cavatorta Chief Financial & Corporate Officer Gabriele Tazzari Director-Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) YOOX NET-A-PORTER GROUP 29.50% 4 247 INDITEX SA -17.37% 92 741 KERING -2.62% 59 645 FAST RETAILING CO LTD -8.03% 41 856 ROSS STORES -2.28% 29 800 ZALANDO -3.48% 13 377