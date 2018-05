Richemont: Yoox Net-a-Porter augmente ses ventes au 1er trimestre

Genève (awp) - Le commerçant en ligne de produits de luxe Yoox Net-a-Porter, dans lequel Richemont détient désormais 95%, a fait état d'une augmentation de 0,5% à 518 millions d'euros de ses recettes nettes au premier trimestre 2018. A taux de change constants, la progression en monnaies locales est de 7,9%, a précisé la société lundi soir.

Les commandes ont augmenté à 2,4 millions d'euros contre 2,2 millions un ans auparavant. La valeur moyenne de chaque commande s'est établie à 314 euros après 343 au premier trimestre 2017. La plateforme revendique 3,2 (3,0) millions de clients actifs.

Fondateur et patron de la société, Federico Marchetti a fait part de sa satisfaction, saluant notamment les ventes de montres, lancées en 2016 sur le portail de l'entreprise et qui se sont très bien développées selon lui. En avril, l'offre a été étendue à des bijoux et montres de luxe de prix élevés.

yr/mk/rp/buc