Yum! Brands : bat le consensus au 1er trimestre

02/05/2018 | 13:29

Yum! Brands, le groupe de restauration exploitant les enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell, dévoile un BPA hors éléments exceptionnels en hausse de 38% à 90 cents au titre de son premier trimestre, dépassant ainsi de 22 cents le consensus.



Le profit opérationnel ajusté est resté stable, pour une croissance des ventes de 4% hors effets de change, avec une augmentation de 3% du nombre de restaurants et une hausse de 1% des ventes à surface comparable.



'Nous maintenons tous les aspects de nos objectifs annuels 2018 et pensons que notre transformation en cours pose des fondations solides pour la croissance à long terme', déclare le directeur général (CEO) Greg Creed.



