Zalando : a redressé ses comptes au 4e trimestre, priorité à l'expansion

Données financières (€) CA 2017 4 498 M EBIT 2017 204 M Résultat net 2017 125 M Trésorerie 2017 982 M Rendement 2017 - PER 2017 90,48 PER 2018 69,15 VE / CA 2017 2,23x VE / CA 2018 1,82x Capitalisation 11 031 M Graphique ZALANDO Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ZALANDO Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 44,8 € Ecart / Objectif Moyen 0,36% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Lothar Maximilian Lanz Chairman-Supervisory Board Birgit Opp VP-Corporate Finance & Investor Relations Christian Meister Manager-Information Technology Alexander Samwer Member-Supervisory Board Dylan Ross Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ZALANDO 1.08% 13 506 INDITEX SA -1.02% 109 366 FAST RETAILING CO LTD 11.76% 48 755 ROSS STORES 4.15% 30 904 L BRANDS -17.52% 13 828 GAP -0.56% 12 720