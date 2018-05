Zalando : essuie une perte nette au 1er trimestre

08/05/2018 | 08:45

Zalando affiche au titre des trois premiers mois de 2018 une perte nette de 15 millions d'euros, contre un bénéfice de 5,1 millions un an auparavant, et un EBIT ajusté à l'équilibre à 0,4 million d'euros, contre un profit de 20,3 millions an premier trimestre 2017.



Le distributeur allemand en ligne pour la mode a augmenté ses revenus de 22% à 1.196 millions d'euros, avec notamment un lancement réussi de la catégorie beauté, et son nombre de clients actifs s'est accru de 16,7% à 23,9 millions.



Malgré un démarrage retardé de la saison printemps-été qui met le secteur sous pression, Zalando confirme son objectif de croissance pour l'ensemble de l'année du chiffre d'affaires de 20-25% et d'un EBIT ajusté entre 220 et 270 millions d'euros.



