Dans un avis publié par l’AMF, on apprend que Safran a déclaré avoir franchi en hausse, le 8 mars 2018, les seuils de 90% et 95% du capital et des droits de vote de Zodiac Aerospace et détenir 286 241 204 actions Zodiac Aerospace. Ainsi, Safran détient 97,57% du capital et au moins 95,26% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d’acquisitions d’actions dans le cadre de l’offre publique initiée par Safran visant les actions de Zodiac Aerospace.