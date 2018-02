ZODIAC : recomposition de sa gouvernance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Zodiac Aerospace vient d’annoncer une recomposition de sa gouvernance suite à la réalisation de l’offre publique de Safran. Ainsi, le Conseil de Surveillance de Zodiac Aerospace a connu la démission de leur mandat d’Estelle Brachlianoff, Gilberte Lombard, Patrick Daher, FFP Invest, le Fonds Stratégique de Participations et FIDOMA.En parallèle, Bernard Delpit, Coralie Bouscasse, Véronique Aubert, Sandrine Holler et Jean-Jacques Orsini ont été désignés, sur proposition de Safran, et ont fait l'objet d'une cooptation, dont la ratification sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.Le Conseil de Surveillance est donc désormais composé de neuf membres. Il s'agit de :-Louis Desanges, Président du Conseil de Surveillance depuis le 9 janvier 2018 ;-Bernard Delpit, Coralie Bouscasse, Véronique Aubert, Sandrine Holler et Jean-Jacques Orsini, membres nouvellement cooptés sur proposition de Safran ;-Laure Hauseux et Vincent Gérondeau, membres reconnus comme indépendants par le Conseil de Surveillance ;-Anne Aubert, membre représentant des salariés.Bernard Delpit a été nommé Vice-Président du Conseil de Surveillance de Zodiac Aerospace ce jour.Par ailleurs, à la suite de l'adoption d'un nouveau règlement intérieur du Conseil de Surveillance, les Comités de Sélection et de Rémunération du Conseil ont été dissous.Le Comité d'Audit est désormais composé de trois membres : Bernard Delpit, qui en assure la présidence, Laure Hauseux et Sandrine Holler.Enfin, le Conseil de Surveillance ainsi recomposé a procédé à une recomposition du Directoire à la suite de la démission de leur mandat de membre du Directoire de Yann Delabrière, Président du Directoire, Maurice Pinault et Didier Fontaine.Le Directoire est désormais composé de Vincent Mascré, Président du Directoire, mais également Celeste Thomasson et Bruno Pasini.