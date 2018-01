Zodiac Aerospace : Assemblée générale des actionnaires 2018 de Zodiac Aerospace

Assemblée générale des actionnaires de Zodiac Aerospace

Plaisir, le 9 janvier 2018 -L'Assemblée générale mixte des actionnaires du Groupe Zodiac Aerospace s'est réunie ce jour à Versailles.

Le quorum des actionnaires présents ou représentés s'est élevé à 59,501% des titres ayant droit de vote.

L'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions présentées à son suffrage.

En particulier, l'assemblée des actionnaires a approuvé les états financiers du Groupe. L'Assemblée a également approuvé les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice écoulé à M. Yann Delabrière, à M. Didier Fontaine, à M. Maurice Pinault, à M. Olivier Zarrouati, à M. Benoît Ribadeau-Dumas et à Mme Yannick Assouad. (résolutions 12 à 17)

L'Assemblée a approuvé le renouvellement de mandat, en tant que membre du Conseil de surveillance, de M. Patrick Daher et de M. Louis Desanges pour une durée de deux ans.

L'assemblée des actionnaires a acté la cessation du mandat de M. Didier Domange, en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance, avec effet à l'issue de la présente Assemblée Générale.

L'assemblée des actionnaires a également acté la cessation du mandat Madame Elisabeth Domange en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance avec effet à l'issue de la présente Assemblée Générale.

Les résultats détaillés du vote seront communiqués prochainement et disponibles sur notre site internet www.zodiacaerospace.com

M. Yann Delabrière, Président du Directoire, est revenu sur les réalisations de l'exercice ainsi que sur les trois priorités du Groupe, qui sont le rétablissement de la relation client, l'accélération du redressement opérationnel et la transformation afin d'assurer une performance durable.

Le Conseil de Surveillance s'est réuni à l'issue de l'Assemblée Générale et a élu M. Louis Desanges à sa présidence. Le Conseil a tenu chaleureusement remercier Mme Elisabeth Domange et M. Didier Domange pour leur implication dans la vie et le développement du Groupe. M. Didier Domange était Président du Conseil de Surveillance depuis 44 ans.

A propos de Zodiac Aerospace

Zodiac Aerospace est un leader mondial des équipements et systèmes aéronautiques, à destination des avions commerciaux, régionaux, d'affaires, ainsi que des hélicoptères et du spatial. Il développe et fabrique des solutions de pointe pour améliorer le confort et les installations à bord ainsi que des systèmes de haute technologie afin d'améliorer la performance des avions et la sécurité des vols. Zodiac Aerospace compte environ 35 000 employés dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 Mds € en 2016/2017. www.zodiacaerospace.com

CONTACT ZODIAC AEROSPACE

Pierre-Antony VASTRA

Tel: +33 (0)1 61 34 25 68

Florent DEFRETIN

Tel: +33 (0)1 61 34 03 34

Isabelle DELHOM (Rendez-vous Investisseurs)

Tel : +33 (0)1 61 34 19 86

investisseurs@zodiacaerospace.com

61, rue Pierre Curie - CS20001 - 78373 PLAISIR CEDEX CONTACTS MEDIA/PRESSE

IMAGE 7

Grégoire LUCAS

Tel: +33 (0) 1 53 70 74 94 / gregoire.lucas@image7.fr











ZODIAC AEROSPACE

press@zodiacaerospace.com



Quorum ordinaire, soit 245 116 558 voix et 166 644 884 actions.

Le quorum extraordinaire représentait 58,827% des titres ayant droit de vote.





