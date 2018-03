Zodiac Aerospace : Résiliation du contrat de liquidité de la société Zodiac Aerospace

Résiliation du contrat de liquidité de la société

ZODIAC AEROSPACE

Plaisir, 26 mars 2018 - Suite à la cessation de la cotation de ses titres, Zodiac Aerospace a mis fin au contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux. Il est rappelé que le retrait obligatoire des titres Zodiac Aerospace a été effectué le 23 mars 2018.

La somme de 1 327 676,00€ figurant au compte de liquidité sera reversée à Zodiac Aerospace.

Il est rappelé que le 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

Titres : 19 000

Cash : 849 726,42€

A propos de Zodiac Aerospace

Zodiac Aerospace est un leader mondial des équipements et systèmes aéronautiques pour les avions commerciaux, régionaux et d'affaires, ainsi que pour les hélicoptères et le spatial. La société développe et fabrique des solutions de pointe pour améliorer le confort et les installations à bord ainsi que des systèmes de haute technologie afin d'améliorer la performance des avions et la sécurité des vols. Zodiac Aerospace, filiale de Safran* depuis février 2018, emploie environ 32 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 5,1 milliards d'euros au 31 août 2017.

* Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie près de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2017. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Pour plus d'informations : www.safran-group.com et www.zodiacaerospace.com / Suivez @Safran et @ZodiacAerospace sur Twitter

CONTACTS ZODIAC AEROSPACE

Peter CAMPBELL

Tel: +33 (0)1 61 34 29 13

Florent DEFRETIN

Tel: +33 (0)1 61 34 03 34

investisseurs@zodiacaerospace.com

61, rue Pierre Curie - CS20001 - 78373 PLAISIR CEDEX CONTACTS MEDIA/PRESSE

ZODIAC AEROSPACE

press@zodiacaerospace.com





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Zodiac Aerospace via Globenewswire