Zodiac Aerospace : Résultat Opérationnel Courant positif

Zodiac Aerospace a réalisé un chiffre d'affaires de 2 142,8 ME au premier semestre de l'exercice 2017/2018, en baisse de 304,2 ME par rapport à la même période de l'année dernière (-12,4 %). Hors impact net du taux de change de -159,2 ME, le chiffre d'affaires est en repli de -6,8 %.



Comme prévu, le chiffre d'affaires d'Aerosystems a poursuivi sa progression (+2,7 % en organique) et le chiffre d'affaires d'Aircraft Interiors a reculé (-13,9 % en organique).



Le Résultat Opérationnel Courant avant IFRS 3 est positif à 35,3 ME, contre une perte de -11,5 ME au premier semestre 2016/2017, grâce à la progression des activités Aerosystems et Aircraft Interiors tirée par des améliorations opérationnelles. La marge opérationnelle courante du Groupe ressort à +1,6 % du chiffre d'affaires au premier semestre 2017/2018, contre -0,5 % au premier semestre 2016/2017.



Le Résultat Opérationnel Courant d'Aircraft Interiors s'établit à -97,3 ME au premier semestre, en hausse de 31,6 ME. ' L'activité Seats a apporté une contribution positive grâce à des améliorations opérationnelles qui ont tiré la performance, notamment de Seats UK et Seat Shells ' précise le groupe.



' Comme pour l'exercice précédent, le chiffre d'affaires, le Résultat Opérationnel Courant et la génération de trésorerie de Zodiac Aerospace devraient être nettement plus élevés au second semestre qu'au premier ' rajoute la direction.



