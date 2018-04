Zodiac Aerospace: recul de l'activité au 1er semestre

Données financières (€) CA 2018 4 962 M EBIT 2018 371 M Résultat net 2018 203 M Dette 2018 854 M Rendement 2018 1,21% PER 2018 28,78 PER 2019 21,71 VE / CA 2018 1,64x VE / CA 2019 1,57x Capitalisation 7 276 M Graphique ZODIAC AEROSPACE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 24,4 € Ecart / Objectif Moyen -1,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Yann Delabrière Chairman-Executive Board Vincent Mascré Chairman-Executive Board François Feugier Group Chief Operating Officer Louis Desanges Vice Chairman-Supervisory Board Laure Hauseux Independent Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ZODIAC AEROSPACE -0.40% 0 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 11.70% 100 607 UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION -3.52% 98 475 AIRBUS SE 15.86% 89 117 GENERAL DYNAMICS 9.66% 66 504 RAYTHEON 21.03% 65 592