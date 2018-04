Zodiac Aerospace : signe un contrat avec Airbus Group

10/04/2018 | 15:37

Airbus Group et Zodiac Aerospace ont signé un accord de partenariat afin de développer et commercialiser des modules de couchettes pour les passagers, a-t-on appris ce mardi à la mi-journée.



Installés au niveau du pont cargo des avions commerciaux, ces modules offriront des opportunités de nouveaux services aux passagers afin d'améliorer leur expérience du voyage, tout en permettant aux compagnies aériennes de se différencier et de générer des revenus complémentaires sur leurs vols commerciaux.



Ces nouveaux modules passagers seront facilement interchangeables avec des containers cargo classiques et pourront être modifiés lors du temps de rotation régulier. En outre, le plancher cargo de l'avion et le système de chargement des containers ne seront aucunement affectés, les modules reposant directement dessus.



A horizon 2020, les compagnies aériennes pourront choisir leur module dans un catalogue de propositions certifiées pour l'A330, en réaménagement ou en équipement de série. La possibilité d'offrir de tels compartiments de repos à bord de l'A350 XWB est également étudiée.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.