ZTE : La Chine proposerait de réduire de 200 milliards de dollars le déficit des USA

Cette somme correspondrait aux exigences du président américain, présentées à Tokyo il y a deux semaines par une délégation menée par le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

La proposition a été présentée lors des discussions qui ont repris jeudi à Washington, et qui se poursuivront vendredi, entre hauts responsables américains et chinois pour tenter d'éviter une guerre commerciale potentiellement coûteuse entre les deux grandes puissances.

Selon l'une des sources, Boeing serait l'un des grands bénéficiaires de l'offre chinoise. L'avionneur est l'un des premiers groupes exportateurs des Etats-Unis et vend déjà environ un quart de ses avions de ligne à des clients chinois.

Une autre source a déclaré que cet ensemble de mesures pourrait comprendre la suppression de tarifs douaniers chinois en vigueur sur les produits agricoles américains - dont les fruits, les noix, le porc et le vin- qui représentent environ 4 milliards de dollars (3,39 milliards d'euros).

Donald Trump réclame entre autres une réduction de 200 milliards de dollars de l'excédent commercial chinois avec les Etats-Unis ainsi que des droits de douane en forte baisse.

"OBJECTIF CLAIR"

Le président américain s'est entretenu avec le principal conseiller économique de Pékin, le vice-Premier ministre Liu He, et l'équipe dirigée par le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a annoncé la Maison blanche.

"Les représentants américains ont expliqué l'objectif clair du président, une relation commerciale équitable avec la Chine", a-t-elle ajouté.

Des observateurs du commerce chinois ont exprimé leur scepticisme quant à la possibilité d'atteindre rapidement l'objectif d'une réduction de 200 milliards de dollars du déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine.

Accepter un accord axé avant tout sur la réduction du déficit commercial pourrait compromettre la volonté de Donald Trump de faire pression sur Pékin pour mettre fin aux politiques chinoises visant à détourner la technologie américaine - un changement structurel plus important pour le modèle économique chinois.

Pékin a demandé à Donald Trump d'écarter les menaces de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois et les restrictions à l'investissement dans les sociétés chinoises, a rapporté le New York Times.

La Chine veut un assouplissement des règles qui interdisent les entreprises américaines de vendre certains produits de haute technologie à la Chine, a ajouté le journal.

Un peu plus tôt jeudi, Donald Trump a déclaré que la Chine, ainsi que l'Union européenne, étaient "trop gâtées" dans leurs échanges commerciaux avec les Etats-Unis.

Le président américain a menacé d'imposer plus de 150 milliards de dollars de droits de douane sur des produits chinois, et la Chine a menacé de riposter en visant les exportations américaines, notamment dans le soja et l'aéronautique.

Mais il a assoupli sa position en décidant, à la demande du président chinois Xi Jinping, de réexaminer les pénalités imposées à l'équipementier télécoms chinois ZTE, pour avoir enfreint les sanctions imposées à l'Iran.

Les Etats-Unis ont affiché l'an dernier avec la Chine un déficit commercial de 375,2 milliards de dollars (318,1 milliards d'euros), selon les statistiques du gouvernement américain. Le déficit a atteint 91 milliards de dollars pour les trois premiers mois de 2018.

(Steve Holland et David Lawder, Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOEING COMPANY (THE) 0.93% 344.14 16.01%