ZTE : Les USA demandent à Pékin de réduire de $200 mds son excédent

(Actualisé avec retour de la délégation US à Washington, déclarations de Donald Trump)

par Sue-Lin Wong et David Lawder

WASHINGTON/PEKIN, 5 mai (Reuters) - L'administration Trump adopte une ligne plus dure dans ses négociations commerciales avec la Chine, en exigeant désormais une baisse de 200 milliards de dollars de l'excédent commercial annuel chinois vis-à-vis des Etats-Unis ainsi qu'une forte diminution des droits de douane, ont déclaré vendredi des responsables au fait du dossier.

La longue liste des demandes américaines, qui inclut également l'exigence d'une baisse des subventions d'Etat aux technologies avancées, a été présentée à Pékin avant le début des négociations tenues jeudi et vendredi entre des responsables de l'administration Trump et leurs homologues chinois pour tenter d'éviter une guerre commerciale entre les deux plus grandes économies au monde.

La Maison blanche n'a pas donné le détail de ses demandes mais a indiqué que la délégation américaine "avait eu des discussions franches avec les responsables chinois sur le rééquilibrage des relations économiques bilatérales Etats-Unis/Chine, l'amélioration de la protection de la propriété intellectuelle par la Chine, et l'identification de mesures qui permettent injustement des transferts de technologies".

Dans son communiqué, la Maison blanche ne suggère pas que le président américain Donald Trump était prêt à renoncer à sa menace d'imposer des droits de douane sur 150 milliards de dollars de produits chinois au nom des accusations de vol de propriété intellectuelle par Pékin.

Une fois revenue à Washington, la délégation américaine envoyée en Chine rencontrera Donald Trump ce samedi. "Nous nous réunirons demain pour évaluer les résultats (des discussions avec la Chine)", a déclaré le président américain dans un "tweet" posté vendredi soir.

L'agence de presse publique Chine nouvelle a qualifié les discussions de "constructives, sincères et efficaces", tout en relevant des désaccords qui restent "relativement importants".

Les menaces de droits de douane proférées par Washington et Pékin ont pesé sur les marchés actions ces dernières semaines, les investisseurs redoutant les effets sur l'économie mondiale d'une guerre commerciale de grande ampleur.

TRUMP PARLE DE SON "EXCELLENTE RELATION" AVEC XI JINPING

Devant des journalistes, Donald Trump s'est dit déterminé à faire en sorte que les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis deviennent plus équitables.

"Nous allons faire quelque chose, d'une manière ou d'une autre, par rapport à ce qui se passe en Chine", dit le président américain à Washington.

Il a ajouté qu'il éprouvait "le plus grand respect" pour le président chinois Xi Jinping. "C'est pour cela que nous sommes si gentils, parce que nous avons une excellente relation."

La demande d'une réduction de 200 milliards double l'exigence antérieure de Donald Trump qui parlait de 100 milliards. La Chine a enregistré l'an dernier un excédent commercial record avec les Etats-Unis, d'un montant de 375 milliards de dollars.

Le président américain demande d'autre part la "réciprocité" dans les droits de douane, se plaignant fréquemment que les tarifs douaniers imposés par Pékin aux voitures américaines soient de 25% alors que ceux imposés par Washington aux véhicules chinois sont de 2,5%.

Un peu plus tôt, des responsables des deux pays avaient déclaré que la Chine et les Etats-Unis étaient parvenus à un consensus sur certains points de leur contentieux commercial, Pékin ayant notamment proposé d'augmenter les importations de produits américains et de réduire les droits de douane sur certains produits, selon deux sources au fait des tractations et un document consulté par Reuters.

D'importants désaccords demeurent dans certains domaines mais les deux pays ont pris l'engagement de les résoudre par le dialogue, écrit l'agence de presse Chine nouvelle au terme des deux jours de discussions à Pékin entre le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin et le vice-Premier ministre chinois Liu He.

PÉKIN A "RÉPONDU AVEC VIGUEUR"

Un des rares signes de progrès concrets est venu du dossier ZTE, la délégation américaine ayant accepté de soulever auprès de Donald Trump la question d'une levée des sanctions imposées par les Etats-Unis au fabricant de téléphones mobiles chinois, selon les sources.

Le département du Commerce a interdit le mois dernier aux sociétés américaines de vendre à ZTE des composants et logiciels nécessaires à la fabrication de ses smartphones en reprochant à l'entreprise chinoise d'avoir enfreint les termes des sanctions économiques imposées à l'Iran.

Pour amadouer Washington, Pékin a proposé d'acheter davantage de produits américains et d'abaisser les tarifs douaniers imposés aux voitures et à d'autres produits, ont précisé des sources au fait du dossier.

La Chine a demandé en retour aux Etats-Unis de ne plus restreindre ni discriminer les investissements chinois au nom de la sécurité nationale, ont-elles ajouté.

Pékin a aussi appelé Washington à refermer son enquête sur d'éventuelles violations par Pékin des droits de propriété intellectuelle américains et de ne pas mettre en oeuvre la hausse de 25% des droits de douane annoncée par Donald Trump dans ce cadre.

Ces nouveaux tarifs douaniers imposés à l'équivalent de 50 milliards de dollars de produits chinois doivent théoriquement s'appliquer à partir de juin mais l'administration Trump n'a fourni aucune précision sur le calendrier et les modalités.

Pékin a menacé de riposter à cette nouvelle salve de droits de douane - annoncés après une première hausse réciproque - en taxant davantage le soja ou les avions américains.

D'après le journal chinois Global Times, qui cite des sources au fait des discussions, les négociateurs chinois ont "répondu avec vigueur" aux critiques américaines, faisant comprendre à Washington que Pékin ne se laisserait pas intimider. (Pierre Sérisier, Tangi Salaün, Eric Faye et Benoît Van Overstraeten pour le service français)