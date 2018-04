Emprunt: la ZKB rouvre le 0,25%/2025 à hauteur de 115 mio CHF

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a rouvert un emprunt (série 143/Green Bond) sous sa propre direction. Les conditions:

montant: 115 millions de francs suisses (nouvelle réouverture possible) montant total: 325 millions de francs suisses coupon: 0,25% prix d'émission: 100,052%, plus intérêts courus sur 0 jour libération: 08.05.2018 durée: 7 ans, jusqu'au 08.05.2025 rating: AAA/Aaa/AAA (S&P/Moody's/Fitch) No. valeur: 37'347'674 (3) - fongible avec: 37'347'667 (7) cotation: SIX, dès le 07.05.2018

kw/fr