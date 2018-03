Zur Rose essuie une perte en 2017 mais s'estime bien positionné pour l'avenir

Zurich (awp) - Zur Rose a essuyé une perte nette de 36,3 mio CHF en 2017. Le distributeur de médicaments en ligne et exploitant de pharmacies s'estime toutefois bien positionné pour l'avenir et compte poursuivre sa croissance.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est creusé à -38,3 mio, contre -7,1 mio lors de l'exercice précédent. L'excédent d'exploitation (Ebitda) s'est quant à lui inscrit à -21,2 mio, contre un gain de 2,1 mio en 2016. Hors effets exceptionnels, l'Ebitda atteint -6 mio.

Les résultats ont été freinés à hauteur de 15 mio CHF par des charges et des coûts exceptionnels en lien avec l'introduction en Bourse, précise le communiqué.

La perte dépasse les prévisions des analystes consultés par AWP, qui tablaient en moyenne sur -32,7 mio. Le résultat opérationnel (Ebit) et l'excédent d'exploitation (Ebitda) étaient attendus à respectivement -30,0 et -18,7 mio CHF.

Le chiffre d'affaires a progressé de 11,8% à 982,9 mio CHF. La stratégie de croissance commence à porter ses fruits, grâce aux opérations marketing en Allemagne et au développement solide des affaires en Suisse.

Pour 2018, le groupe table sur une hausse de 20% des ventes en monnaies locales. Le seuil de rentabilité devrait être atteint pour l'Ebitda hors exceptionnels.

L'environnement de marché est favorable pour le groupe, avec une population vieillissante une pression croissante sur les coûts de santé et une pénétration du commerce en ligne de plus en plus importante dans ce secteur.

